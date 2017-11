Las 10 obras de arte más caras de la historia vendidas en subastas Esta clasificación no tiene en cuenta las ventas privadas, cuyos montos no suelen comunicarse COLPISA / AFP Madrid Jueves, 16 noviembre 2017, 13:50

La venta estercoles por 450,3 millones de dólares de 'Salvator Mundi', de Leonardo da Vinci, coloca esta obra excepcional ampliamente en cabeza de los cuadros más caros vendidos en subastas, incluyendo comisiones y otros gastos.

Esta clasificación no tiene en cuenta las ventas privadas, cuyos montos no suelen comunicarse. El último ejemplo, durante una venta privada a finales de 2015, Christie’s habría vendido un cuadro del estadounidense Willem De Kooning por 300 millones de dólares al inversor Kenneth Griffin, según varios medios anglosajones. Y un coleccionista suizo habría vendido una obra de Gauguin por otros 300 millones en febrero de 2005, según el New York Times.

1 - ‘Salvator Mundi’ de Leonardo da Vinci, vendido el 15 de noviembre de 2017 por 450,3 millones de dólares en Christie’s de Nueva York.

‘Salvator Mundi’, de Leonardo da Vinci. / Afp

2 - ‘Las mujeres de Argel (versión 0)’, óleo de Pablo Picasso vendido por 179,4 millones de dólares el 11 de mayo de 2015 en Christie’s de Nueva York.

Un hombre observa ‘Las mujeres de Argel (versión 0)’. / Reuters

3 - ‘Desnudo acostado’, de Amedeo Modigliani, vendido por 170,4 millones de dólares el 9 de noviembre de 2015 en Christie’s de Nueva York.

Desnudo acostado’, de Amedeo Modigliani, antes de la subasta. / Afp

4 - ‘Tres estudios de Lucian Freud’, un tríptico de Francis Bacon, vendido por 142,4 millones de dólares el 12 de noviembre de 2013 en Christie’s de Nueva York.

‘Tres estudios de Lucian Freud’, tríptico de Francis Bacon.

5 - ‘El grito’, de Edvard Munch, vendido por 119,9 millones de dólares el 2 de mayo de 2012 en Sotheby’s de Nueva York.

Dos miembros de seguridad custodian 'El Grito', durante su exposición en el Festival Bienal de las Artes de Sao Paulo. / Efe

6 - Un cuadro sin título de Jean-Michel Basquiat, vendido por 110,5 millones el 18 de mayo de 2017 en Sotheby’s de Nueva York.

El cuadro sin título de Jean-Michel Basquiat.

7 - ‘Desnudo, hojas verdes y busto’, de Pablo Picasso, vendido por 106,4 millones de dólares el 4 de mayo de 2010 en Christie’s de Nueva York.

‘Desnudo, hojas verdes y busto’, de Pablo Picasso. / Reuters

8 - ‘Accidente de coche plateado (doble desastre)’, de Andy Warhol, vendido por 105,4 millones de dólares el 13 de noviembre de 2013 en Sotheby’s de Nueva York.

‘Accidente de coche plateado (doble desastre)’, de Andy Warhol. / Reuters

9 - ‘Muchacho con pipa’, de Pablo Picasso, vendido por 104,2 millones de dólares el 5 de mayo de 2004 en Sotheby’s de Nueva York.

‘Muchacho con pipa’, de Pablo Picasso. / Afp

10 - ‘Nurse’ (Enfermera), de Roy Lichtenstein, vendido por 95,37 millones el 9 de noviembre de 2015 en Christie’s de Nueva York.