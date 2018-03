La obra de arte se puede hacer en casa Inauguración de la muestra en la que el público atendió a las explicaciones. :: Díaz uriel El proyecto, realizado junto a la Universidad Tecnológica de Guangzhou, se basa en el diseño libre y la filosofía del «hazlo tú mismo» La ESDIR expone en el Museo de La Rioja los productos diseñados por sus alumnos en colaboración con China D. M. A. LOGROÑO. Sábado, 3 marzo 2018, 01:03

Cualquiera puede visitar la exposición temporal inaugurada ayer en el Museo de La Rioja y, si le gusta una de las piezas que se muestran, aunque no es posible llevárselas a casa, sí puede reproducirlas libremente con un poco de maña. 'We're open' es una muestra de productos codiseñados por estudiantes de la ESDIR y la Universidad Tecnológica de Guangzhou (China). Lámparas, estanterías, sillas, mesas, percheros, monederos, estanterías... todos están construidos con la filosofía 'do it yourself' («hazlo tú mismo») porque el diseño es libre. La exposición se mantendrá hasta el 22 de abril y los viernes 16 y 23 de marzo se realizarán visitas guiadas a la muestra.

El proyecto comenzó hace tres años gracias a la colaboración entre Enrique Aparisi, profesor en Guangzhou, y Beatriz Fernández, profesora de Diseño de Producto en la ESDIR. Anteriormente ya se habían realizado exposiciones de los objetos diseñados, pero siempre dentro de los propios centros. Tal y como declaró el conservador del Museo de La Rioja, José Antonio Tirado, en el acto de inauguración, esta primera muestra de la ESDIR en la pinacoteca supone «un cambio de rumbo». A la cita acudieron la directora de la ESDIR, Mónica Yoldi; el gerente de la ADER, Javier Ureña; y el director de la Biblioteca de La Rioja, Jesús Ángel Rodríguez, y parte de los 90 alumnos riojanos del Departamento de Diseño de Producto.

«Ahora el proyecto es más sólido y estábamos más seguros. Exponer 'en casa' da menos miedo, mientras que aquí (en el Museo de La Rioja, en Logroño) queremos dar a conocer el proyecto a la ciudad», coinciden en exponer tanto Enrique Aparisi como Beatriz Fernández. Aparisi trabajó en un estudio de interiorismo en Logroño y lo cambió por las clases en China. «La primera experiencia la hicimos allí, con lámparas, y al estudiante le llena. La idea es ofrecer los planos de montaje y fotografías a través de internet, la información que se necesite para hacerlo en casa», describe Aparisi.

LAS FRASES Beatriz Fernández Profesora de la ESDIR «Ahora el proyecto es más sólido y estábamos más seguros. Exponer 'en casa' da menos miedo» Enrique Aparisi Profesor en Guangzhou «En el proceso de montaje se eliminan pegamentos, fijaciones complejas, pinturas... porque todo eso dificulta el resultado final»

El visitante puede contemplar la exposición como si fuera una tienda de decoración, tocar, y, si le gusta alguno de los productos, en lugar de adquirirlo, lo podrá hacer él mismo. Como, por ejemplo, un colgador para el monopatín. O una barbacoa. Todo con materiales naturales, como madera y bambú. «Se pueden construir con herramientas domésticas», aclara Beatriz Fernández. De hecho, los alumnos riojanos han realizado versiones de las piezas diseñadas por los chinos, y viceversa, de manera que de algunos productos hay hasta tres interpretaciones, todo a fin de mejorarlos.

«En el proceso de montaje se eliminan pegamentos, fijaciones complejas, pinturas... porque todo eso dificulta el resultado final. Normalmente todos son objetos cortados y enganchados, a veces con algún tornillo», explica Aparisi.