Nunca es tarde :: mikel casal
MIGUEL AIZPÚN Martes, 15 mayo 2018, 23:53

logroño. Hay quienes todavía piensan que al ingresar en la vejez ya no existe posibilidad de hacer nada en la vida. Este error, ampliamente extendido hasta hace unos cincuenta años, ha condicionado muy negativamente la imagen de la vejez. Por fortuna, hoy son mayoría quienes opinan que durante la vejez pueden hacerse, aunque se conviva con achaques, muchísimas cosas importantes.

Cansarse más ante cualquier esfuerzo, perder algo de vista y oído, una menor capacidad para recordar... son alteraciones normales, impuestas por el paso de los años. Pero añorar un estado mejor no conduce sino a la amargura y al sufrimiento innecesarios. Es un comportamiento similar al de los que continuamente protestan por levantarse temprano o los atascos de tráfico, cuando el entorno les impone estas miserias. Lo inteligente es convivir con ellas, intentar minimizarlas y refugiarse en otras compensaciones.

En realidad, envejecer no consiste en vivir más años sino en disfrutar de una calidad de vida acorde con la edad.

Añorar un estado mejor no conduce sino a la amargura y al sufrimiento innecesariosHay que esforzarse muy especialmente en conservar la mayor parcela posible del humor que tuvimos

Uno de los factores que más contribuyen a empeorar la calidad de vida en los ancianos reside en la pérdida de la memoria. Hay que subrayar que las causas de la pérdida de recuerdos no siempre van asociadas a una enfermedad o demencia grave, sino que, muy frecuentemente, ancianos sanos muestran esas carencias debido a su falta de esfuerzo en la retención.

Afortunadamente, el aumento progresivo del número de ancianos ha incentivado también la aparición de programas de salud y bienestar social para hacer frente a este tipo de problemas. Uno de estos programas, particularmente efectivo, se propone entrenar a las personas mayores en la asimilación de tres técnicas diferentes de potenciación de la memoria: estrategias atencionales y de concentración, ayudas externas y ayudas internas, que impidan la pérdida de la memoria. La iniciativa presta una particular atención al fomento de la capacidad de observación, instando a la persona mayor a que recuerde un número determinado de objetos que hace a diario. La atención se refuerza con ayudas externas, como agendas, avisos o notas de calendario, enseñando al anciano a llevar este tipo de datos al día, de una forma sistemática. También se realizan ejercicios de atención nemotécnica, que consisten, por ejemplo, en el uso de imágenes mentales para favorecer la retención de listas de objetos o la agrupación de conceptos. El objetivo final es conseguir que no se olviden fácilmente detalles cotidianos, algo muy común, sino combate la oxidación producida por la edad y el déficit de actividad mental.

No deja de resultar significativo un curioso estudio, realizado por Prathiba Sammi, psicóloga del Centro Baycrest de Cuidado Geriátrico en Toronto (Canadá), que concluye que el sentido del humor tiende a perderse con la edad. Dato que resulta preocupante, ya que se trata de uno de los elementos particularmente útiles para afrontar el proceso de envejecimiento.

La conclusión se apoya en un modelo de compresión y apreciación del humor específicamente diseñado para la realización del estudio. Se observó que mientras las personas mayores eran tan capaces como las jóvenes de divertirse con juegos de palabras, no lo eran tanto en bromas más complejas, como las tiras cómicas. Sin embargo, la noticia positiva de este informe es que a las personas de edad avanzada no les afecta la respuesta emocional frente al humor y aún pueden soltar una buena carcajada, aunque tengan dificultades para asimilar las bromas más complejas. La aceptación de estas variedades es la que disminuye con la edad. El estudio deduce que la comprensión del humor utiliza razonamientos abstractos, flexibilidad mental y trabajo de la memoria, funciones asociadas al lóbulo frontal, que tiende a deteriorarse con el paso de los años. Por eso, hay que esforzarse muy especialmente en conservar la mayor parcela posible del humor que tuvimos y procurar que los años no hagan desaparecer nuestra capacidad de sonreír.