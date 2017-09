Nueva alerta de infección zombi Zombies de la anterior edición de 'Survival' en Logroño. :: jonathan herreros Desde las 23 horas y hasta las 6 de la mañana, los participantes deberán superar diferentes pruebas por la ciudad, evitando el contacto con los zombis'Survival Zombie' celebra esta noche y de madrugada su segunda edición en Logroño E. ESPINOSA LOGROÑO. Sábado, 2 septiembre 2017, 00:44

La aventura está servida. Será a partir de las once de esta noche y hasta las seis de la mañana cuando los participantes en esta segunda edición de 'Survival Zombie' deberán evitar ser 'cazados' por muertos vivientes para no convertirse en uno de ellos. Además, durante estas siete maratonianas y adrenalíticas horas tendrán que superar una serie de pruebas tanto físicas como intelectuales. Y todo ello inmersos en una puesta en escena donde no faltarán los efectos, el maquillaje, las prótesis... y mucha sangre artificial.

Fuera del casco antiguo

La propuesta regresa de la mano de World Real Games y Acero Producciones, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, tras el éxito registrado hace un año (hubo 1.500 participantes). En esta ocasión, además de una nueva historia y pruebas diferentes, el juego se desmarca del casco antiguo, desarrollándose desde El Espolón hacia el sur de la ciudad.

El check-in y punto de partida se localiza en el polideportivo de Lobete, donde los participantes recibirán su mapa, la cartilla de sellos y la braga verde que les identifica como jugadores de 'Survival Zombie'. A partir de ahí, vivirán una intensa velada. Siete horas de aventura en las que recorrerán entre 12 y 15 kilómetros, eso sí, únicamente andando o corriendo. Está prohibido cualquier tipo de vehículo, al igual que el consumo de alcohol o de cualquier sustancia estupefaciente. La escena final, siempre espectacular, se reserva a la sorpresa.

En 'Survival Zombie', cuya venta de entradas ya está cerrada, se puede participar a partir de los 10 años (de 10 a 14 años deberán hacerlo acompañados de un mayor de edad y de 14 a 17 años, con la autorización de los padres o tutor).