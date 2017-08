La novela negra de tintes eróticos Sábado, 19 agosto 2017, 00:14

Esta novela negra con momentos eróticos se lee del tirón porque su estructura es sencilla, pero la trama es suficientemente interesante como para que no pares hasta acabarla. Más allá de la historia de irrefrenable pasión que prende entre el escritor de bestsellers y la diva esposa del magnate de la comunicación que publica sus libros, la periodista Marta Robles hace gala de su oficio incluyendo temas como los conflictos bélicos y los debates morales que se plantean los corresponsales de guerra que las cubren, aprovechando que uno de aquellos es el detective que investiga ahora el asesinato de tres amantes del famoso escritor. La investigación se complica al entremezclarse con una trama paralela de gran envergadura, que le resta convicción al lector en cuanto a sus corazonadas sobre el asesino. No obstante, la intuición no suele fallar, otra cosa es adivinar los motivos que mueven a alguien a ir aniquilando por ahí hasta a la persona menos insospechada. Pero haberlos, haylos, y son cuando menos sorprendentes.