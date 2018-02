«La novela negra funciona mejor en el entorno rural» Francisco Bescós. :: l.r. El autor asturiano presenta en Logroño y Calahorra 'El porqué del color rojo', un thriller policiaco ambientado en la vendimia en La Rioja Baja Francisco Bescós Escritor J. SAINZ LOGROÑO. Jueves, 22 febrero 2018, 00:11

La aparición de un cadáver en plena vendimia en Aldeanueva de Ebro desencadena una investigación en la que se entrecruzan tráfico de personas, poderes locales, yihadismo y viejos enemigos. Unos guardias inexpertos y un cura iracundo tendrán que desentrañar 'El porqué del color rojo' (Editorial Salto de Página). El escritor Francisco Bescós (Oviedo, 1979) presenta hoy en Logroño (Librería Cerezo, 19.30 h.) y mañana en Calahorra (Librería Caprichos, 19.30 h.) esta novela «policial, rural, tirando a 'noir', con mucho humor y pinceladas de western».

-... Y ambientada en La Rioja.

-La Rioja nos da la oportunidad de salir a cielo abierto, a recorrer caminos, viñedos, esos enormes campos entre pueblo y pueblo, y nos brinda el mejor de los escenarios.

-¿Qué le inspiró de esta tierra?

-Estoy casado con una chica de Calahorra. Allí conocí el juego de apuestas típico de Semana Santa de 'los borregos', que me inspiró mi primera novela, 'El baile de los penitentes' (Almuzara, 2014). Pensé que ese escenario tenía posibilidades de continuación y uno de los personajes de aquella novela coral, la teniente Lucía Utrera 'la Grande', merecía protagonizar otro caso.

-¿Se ha servido de personas reales para documentarse?

-Sí, claro. La Guardia Civil de Calahorra, la gente, bodegueros, Cáritas... todos han sido muy amables.

-¿Funcionará igual fuera de aquí?

-Creo que sí, porque estos escenarios cerrados que funcionan con sus propias normas y ponen a prueba los caracteres de los personajes sirven para ambientar historias universales. Si aquí nos interesan novelas, películas y series ambientadas en pueblecitos de Estados Unidos, pues La Rioja todavía más, ¿no? De hecho creo que la novela negra funciona mejor en el entorno rural.

-¿Y también el mundo del vino?

-Soy un enamorado de tramas en escenarios industriales o agrícolas. No me interesa la cata sofisticada en un parador con gente elegante; literariamente me atraen más los remolques oxidados, la tierra roja, el sudor de los braceros... Ese mundo da para generar más conflictos dramáticos.

-¿Es el thriller un buen género para plasmar paisajes sociales?

-El thriller es la novela social más exitosa. Al lector le interesa menos una novela estrictamente social, que suelen ser pesadas y deprimentes, que una buena novela negra con una trama como envoltorio de una denuncia mucho más profunda.

-¿Y la calidad literaria?

-Ya no se cuestiona la calidad literaria de la novela negra. Lo que necesita el género es que los escritores estemos traspasando siempre sus fronteras para generar historias nuevas y distintas y no repetirnos ni copiarnos. Lo que hay que hacer es experimentar e intentar aportar algo nuevo con honestidad a un género con sobreproducción que rebosa libros.

-¿Qué le aporta usted?

-Una cierta manera de tratar las tramas, una especie de horror vacui narrativo, intentar trenzar historias en las que pasan muchas cosas y salir airoso, incluir mucho humor, algo que no es habitual en el género, y, en general, intentar tener una voz propia.

-¿Tendrá más casos 'la Grande'?

-Estoy casi seguro de que sí.