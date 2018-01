«La novela es una crítica social a todo lo que nos rodea ahora» Natalia Gómez. :: D.M.A. El Espacio Santos Ochoa acoge hoy a las 19.30 horas la presentación del segundo libro de la autora riojana, 'Buzali' Natalia Gómez Escritora DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Martes, 2 enero 2018, 23:43

Hace un año Natalia Gómez presentaba su primera novela, 'Tras el objetivo', y hoy da a conocer la segunda, 'Buzali. El origen' (Siníndice, 2017) a las 19.30 horas en el Espacio Santos Ochoa de Logroño. Natalia Gómez compagina su labor literaria con las clases y la gerencia en el centro deportivo Fit Beat de Logroño.

-Sólo hace un año de su primer libro. ¿Tan buena fue la experiencia del primero como para repetir?

-Sí. La verdad es que fue muy gratificante, se vendió bien. Ya había empezado a escribir la nueva novela cuando se publicó el primer libro. Empecé a escribir 'Buzali' en agosto del año pasado y la terminé un año después.

-El primero estaba ambientado en Nueva Orleans y el segundo, en Albania, y a pesar de ello, los dos están relacionados. ¿Cómo es posible?

-Este segundo libro es una precuela del anterior porque narra la vida del antagonista del primero, un mafioso albanés. Me caló hondo cuando escribía y decidí escribir sobre su vida, sobre el porqué llega a ser como es. Como es albanés, comienza en Albania, pero también transcurre en México, Italia... y acaba en Nueva Orleans.

-'Buzali' finaliza donde comienza 'Tras el objetivo', ¿no es así?

-Sí, pero son independientes, no hace falta leer las dos para entenderlas y se pueden leer en el orden que quieras. Sí que es cierto que si lees 'Buzali' sin haber leído antes 'Tras el objetivo' te vas a quedar con ganas de leer la primera novela.

-¿Cómo se ha atrevido a hablar de la mafia albanesa?

-Me da un poco de miedo ahora que el libro sale a la luz... Pero la novela es más una crítica social a todo lo que nos rodea ahora mismo: drogas, contrabando de armas, trata de personas, gobiernos que apoyan este tipo de problemas... La novela negra creo que siempre hace ese tipo de crítica social tan importante.

-¿Y cómo se ha documentado?

-Con el poco tiempo que me queda con el trabajo, la documentación ha sido casi toda a través de internet, buscando muchas páginas y leyendo mucho. También he consultado libros en la biblioteca, hasta en Rusia, puesto que tengo una clienta que trabaja en una biblioteca y tengo esa posibilidad. Sí que es cierto que, a pesar de que hay mucha documentación detrás del libro y este cuenta con una crítica social importante, es una historia totalmente ficticia. Lo aclaro, por si acaso.

-La novela 'Buzali' se construye, sobre todo, a base de diálogos. ¿Por qué la ha concebido así?

-A la hora de escribir me imagino la vida del personaje sobre el que estoy escribiendo. Al final creo es un reflejo de la vida real y en la vida dialogamos. Hay momentos en los que estás solo, contigo mismo, y tu cabeza da vueltas, pero realmente creo que estamos en una sociedad en la que hablamos y nos relacionamos con otras personas, así que, para mí, los diálogos son importantes. Además, es una manera de que la historia fluya y llegue más al lector y no sólo con cavilaciones del personaje principal.

-Habiendo hecho la conexión de las dos novelas, ¿tiene intención de convertir esta saga en una trilogía? ¿Habrá tercera parte?

-No. Esto se acaba aquí. Ahora estoy escribiendo una tercera novela pero no tienen nada que ver ni los lugares ni los personajes. Me voy a otro sitio completamente diferente porque la intención no es una trilogía. Realmente, en un principio, mi intención tampoco fue hacer una bilogía, simplemente, cuando trabajaba en 'Tras el objetivo', al nacer Buzali como personaje, decidí profundizar más en él.