Una noticia de dos caras Estela Etayo y Fernando Fernández Beneite (c) arropados por los finalistas y miembros de la Asociación de la Prensa. :: d. uriel La prensa reconoce a Estela Etayo con el premio 'Gran Reserva' y a Fernández Beneite, con el 'Fuera de Denominación' ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Viernes, 11 mayo 2018, 23:52

En un primer momento Fernando Fernández Beneite achacó a su origen madrileño, y por tanto foráneo, el premio 'Fuera de Denominación' que le acaba de otorgar la Asociación de la Prensa de La Rioja. Pero pronto le sacaron de dudas. Su mérito, en este caso más bien demérito, deriva de una poco o nada fluida relación informativa con la prensa regional desde su posición de Comisario Jefe de la Policía Local de Logroño.

Un tirón de orejas procedente nada menos que del 'cuarto poder' y que el comisario encajó con deportividad y con un brillante discurso trufado de humor, pero también con una pertinente reflexión para periodistas y sus fuentes (en este caso policiales) «sobre el dilema de facilitar y publicar, o no hacerlo, una noticia policial en un momento concreto. Es decir, marcar la línea entre la seguridad de la sociedad o no dar el primero una noticia».

También se comprometió ante los periodistas a facilitarles su labor informativa, «especialmente cuando mis superiores así me lo permitan puesto que debéis recordar que no gozo de la libertad de expresión que tiene un político o un sindicalista, y no digamos un periodista».

LAS FRASESEstela Etayo Premio 'Gran Reserva' «Milito en el mejor oficio del mundo y para atajar su crisis lo que tenemos que hacer es buen periodismo» Fernando Fernández Beneite Premio 'Fuera de Denominación' «No gozo de la libertad de expresión que tiene un político, un sindicalista y no digamos un periodista»

La cara amable del mismo premio, el 'Gran Reserva', fue para la periodista Estela Etayo, responsable de Comunicación de Fundación Caja Rioja y militante desde hace 22 años en el periodismo. «Milito en un oficio, para mí el mejor del mundo, el oficio de la verdad, que dicen que está en crisis y para atajar esta crisis lo que tenemos que hacer es buen periodismo».

Fernando Fernández Beneite y Estela Etayo fueron ayer el centro de los focos y micrófonos informativos en la Casa de los Periodistas, donde recibieron sendos premios, que la Asociación de la Prensa de La Rioja recuperó cuatro años atrás. Unos galardones otorgados mediante el voto secreto de sus asociados y que reconocen el mayor o menor acierto en facilitar la labor informativa de los periodistas en nuestra comunidad.

Un acto enmarcado en el Día de la Libertad de Prensa y precedido de un desayuno informal y de la presentación de sendos galardonados por parte del periodista de este diario Pío García Tricio, para quien el Fuera de Denominación «es un castigo muy menor, apenas un pellizco de monja, al lado del que supone dirigir la Policía Local de Logroño. Ese sí que debe ser el séptimo círculo del infierno», sentenció tras su oratoria dirigida a Fernández Beneite.

El guión del evento estuvo plagado de guiños cinematográficos. Justificó Pío García el premio 'limón' de Beneite en «una buena ración de envidia hacia alguien que ha perfeccionado el sueño adolescente que todos tuvimos de convertirnos en Harry el Sucio o Bruce Willis».

El montaje de una película fue la metáfora elegida por Etayo para referirse a la información. «Tiene que ayudar al relato, tiene que continuar la secuencia y cerrar una buena película. Me gusta el montaje clásico en el cine, no me gustan los fundidos en negro (apagones informativos) ni los trucos (manipulación)».