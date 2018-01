Niega ante el juez haber estafado a su abuelo diciéndole que tenía cáncer Un tribunal de Asturias juzga a una mujer acusada de trato degradante al anciano, al que presuntamente engañó para timarle 45.000 euros C. DEL RÍO AVILES. Martes, 23 enero 2018, 00:38

N. V. F., acusada de trato degradante a su abuelo de 94 años en su casa de Agones (Asturias), negó ayer los cargos y aseguró que «hay una parte familiar molesta porque yo era la heredera junto a mi hija». La mujer, que declaró en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés, se enfrenta a una pena de un año y nueve meses solicitada por la Fiscalía y los siete años que pide la acusación particular, tres por el presunto trato degradante y cuatro por un homicidio imprudente. Esta es ejercida por su expareja en nombre de su hija, menor de edad y heredera del fallecido junto a su madre.

N. V. F. aseguró que su abuelo, que se trasladó a vivir con ella y su familia de febrero a abril de 2014, tenía «sus momentos buenos y malos». Negó que quisiera volver a su casa e indicó que el anciano salía a diario a jugar la partida y tomar un vino, rechazando así la acusación de que lo tuviera retenido.

También negó que ella le hubiera dicho que tenía un tumor cerebral para sacar 45.000 euros de una de sus cuentas bancarias. «Esa era la herencia (que me correspondía) de mi abuela, pero no es cierto que yo dijera que tenía un tumor». El subdirector de la oficina bancaria que declaró aquello en 2014 a la Guardia Civil no recordaba ayer el episodio. Durante la sesión fue abordada la supuesta sobremedicación a las que habría estado expuesto el anciano. Según la Guardia Civil, la analítica forense «dio unos resultados en sangre y en el estómago coincidentes con la medicación pautada, salvo un barbitúrico que no debía tomar y del que no apareció caja ni blíster ni en la basura ni en los contenedores de la calle».