«Para ser como Neruda tendría que tomar mucho Cola Cao» Contra la seriedad. «La gente solemne es tan aburrida que aburre a los demás». :: borja agudo «Entre Alberti y yo había mucha diferencia de edad. ¡Él era mucho más joven! Su mirada, su manera de disfrutar de la vida...» Benjamín Prado Poeta ALVARO SOTO* ASOTO@ELCORREO.COM Sábado, 29 julio 2017, 23:27

Con 17 años, Benjamín Prado era amigo íntimo de Rafael Alberti, que rozaba los 80. «Había una gran diferencia de edad entre nosotros, sí. ¡Él era mucho más joven que yo! Su mirada, su manera de disfrutar de la vida...». Convertido él mismo en poeta de culto, Prado, que ya ha cumplido los 56, también navega por la música de la mano de su amigo Joaquín Sabina. Juntos han escrito nueve canciones del último disco del cantante, 'Lo niego todo', y se han desfogado en un libro de confidencias, 'Incluso la verdad' (Planeta).

- Usted, ¿qué niega?

- Más que negar, yo me niego. Me niego a hacer cosas que parece obligatorio hacer en nuestro mundo. Me niego al egoísmo, a la avaricia.

- ¿Negar la verdad no es la posverdad?

- Me gusta pensar que una persona, cuando niega algo, está afirmando otra cosa. Joaquín, por ejemplo. Se inventan tantas cosas sobre él... Pero ya no es el calavera de antes y cantarlo en una canción es una manera de quejarse sobre este mundo en el que todos tenemos una obsesión pueril por el botox o la cirugía plástica. Es un acto de valentía. Sabina nos dice que ya es viejo, pero que va a hacer rock and roll y vamos a bailar con él.

- A mucha gente se le escucha: «Esta es mi verdad». ¿Qué se puede hacer con los fanáticos?

- Y eso que nos habían dicho que se habían muerto las ideologías... Los británicos dicen que dos personas solo pueden tener el mismo punto de vista en todo si una de ellas es completamente imbécil. Uno aprende más de quienes no tienen su punto de vista. Ya me lo decía mi maestro, Alberti: «No seas sectario, no hay por qué elegir entre Góngora y Quevedo».

- Discípulo de Alberti. Qué honor.

- Yo me guío por aquel consejo que me dio: «Tómate muy en serio tu obra y muy en broma a ti mismo». La gente solemne es tan aburrida y los que se toman tan en serio a sí mismos aburren tanto a los demás...

- Complete la ecuación. Joaquín Sabina es a Dylan como Benjamín Prado es a...

- Me gustaría ser Pablo Neruda, pero tengo que tomar todavía mucho Cola Cao. Soy feliz escribiendo y estando con los amigos, y entrando en el palacio de los deportes y viendo que 20.000 personas corean los versos que he escrito.

- ¿Qué les diría a quienes proclaman que la poesía no sirve para nada?

- La buena poesía te abre los ojos. En general, la cultura te hace pensar, eso que la mayoría de los políticos desprecian tanto.

- ¿Los poderosos temen los versos?

- Los poderosos solo temen dejar de serlo.

- ¿Un tuit es un poema?

- Puede ser un poema, pero también un insulto. También digo que 'Poeta en Nueva York' es igual de bonito si se lee en un teléfono, aunque yo prefiero leerlo en papel.

- ¿Y España?

- Somos un país preocupante, pero interesante. Han pasado más cosas de lo que piensan los que quieren que esto vaya más rápido y pase rápidamente del negro al blanco. Me hacen gracia los que dicen: «A mí no me interesa la política». Pues interésate, porque la política sí se interesa por ti. La política es una manera de convivencia. Yo pienso que en España todos podríamos tener lo suficiente si no se robase tanto. No tenemos petróleo, pero tenemos a Cervantes, a Goya y a Velázquez.