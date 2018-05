NELA & AIKEN

Doña Nela Escalera tiene muchas cualidades: pertinacia, audacia, locuacidad, don de gentes, sentido comercial, capacidad de sobreponerse a la adversidad, etc. Pero su quehacer plástico nada tiene que ver con lo que los expertos entienden por arteterapia.

Hace años, con ese ritornelo intentó sorprender con 'Cepas con corazón, vino con alma'. Ahora, con 'Biologizando el Arte de SanArte con Arte-Terapia', exposición de pintura y poesía, quiere hacer lo propio hasta el 19 de mayo en la Sala Ibercaja de la calle San Antón. Sin embargo, para quienes tengan algún conocimiento de arteterapia, la muestra no podrá parecerles sino pura impostura o, como mucho, curanderismo plástico.

Presumo que a lo más que llegará Dª Nela será a la autoterapia, para la que no se precisa poseer formación alguna. Cada cual se alivia sus 'neuras' como puede o entretiene a los nietos como sabe (en el caso que nos ocupa, a Aiken, un niño menor de tres años al que hace intervenir en los cuadros). Porque, en puridad, la (el) arteterapia es un proceder que se está aplicando en reputados hospitales para coadyuvar al tratamiento de enfermedades graves. Se basa en la psicoterapia analítica de grupos, la psicoterapia dinámica y la teoría del arte contemporáneo. Mediante las artes plásticas se logra expresar y comunicar sentimientos y emociones difíciles de verbalizar, facilitar la reflexión, la comunicación y los cambios de conducta necesarios. Una profesión asistencial que requiere haber realizado un máster universitario.

Nela Escalera nos tenía acostumbrados al paisaje de factura libre, habitado a veces por rudos campesinos, mujeres fatales, extraños querubines, homúnculos imposibles, y a otros inventos similares. Pero ahora, con un malogrado cruce de Picasso y Chagall, lejos de tirar de la brida ha hincado la espuela, como si estuviera ávida por inventar un ismo, crear un estilo heterodoxo y libérrimo, o sorprender a toda costa. De no ser por el pretendido marchamo 'terapéutico', la muestra habría quedado en un conjunto de cuadros expresionistas con tendencia a la abstracción, de colores estridentes, explosivos, con garbo infantiloide (no se olvide la participación del nietecillo), pero le han salido varios abortillos.

Picasso dijo más de una vez: «Me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño». Dª. Nela pinta como un niño y bien se le nota que no aprendió a dibujar. Repliéguese, pues, a sus posibilidades, en las que ha demostrado desenvoltura, obtenido rédito y cosechado admiradores. Pero no intente dar gato por liebre. Deje la arteterapia para los profesionales y proporcione a Aiken entretenimiento aparte.

Como al crítico no le gustaría que la artista le dispensara el sentimiento con que amenaza la sentencia de Terencio ('La verdad engendra odio'), prefiere encapuchar la pluma antes que opinar acerca de la vertiente poética de la muestra. No sin antes desearle que ligue una escalera de color en la próxima exposición. Esta vez no lo ha logrado.