La «necesaria» palabra de Unamuno ante el espejo de la actualidad José Luis Gómez transformado en Miguel de Unamuno, en el escenario del Teatro de La Abadía. / SERGIO PARRA José Luis Gómez se mete por tercera vez en la piel del gran intelectual y alaba su «valentía» y la «vigencia» de su ideario M. LORENCI Jueves, 8 febrero 2018, 00:47

Madrid. Un actor se prepara en su camerino para encarnar a Miguel de Unamuno. Se mira en el espejo y el gran escritor, pensador y catedrático le interpela desde el otro lado. Ahí nace la conversación con apariencia de monólogo que articula 'Unamuno: venceréis pero no convenceréis', la tercera ocasión en la que José Luis Gómez (Huelva, 1940) se mete en la piel del gran intelectual bilbaíno. Esta vez para celebrar su «valentía intelectual», la «plena vigencia» de su ideario y la «necesaria actualidad» de sus palabras con un «monólogo íntimo» sobre una de las figuras más relevantes del siglo XX.

Indaga esta vez Gómez en el perfil «más humano» de Unamuno, oculto tras la seriedad y el rostro adusto «de un intelectual lleno de contradicciones». Encadena sus reflexiones, cartas y poemas tardíos con el memorable discurso que pronunció el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Recrea sus últimos meses de vida, días de «reclusión, soledad y desencanto», antes de fallecer el 31 de diciembre de 1936. Un tiempo de «desnacer», según Unamuno, que el actor y académico José Luis Gómez revive al encarnar al novelista, pensador, poeta, profesor, traductor, dramaturgo, insigne miembro de la Generación del 98 y el más joven rector de la larga historia de la Universidad de Salamanca.

En 2015 se metió por primera vez en la piel de Unamuno (1864-1936) como protagonista de 'La isla del viento', la película de Manuel Menchón sobre el destierro en Fuerteventura. El 12 de octubre de 2016, a los 80 años de la famosa alocución del «venceréis, pero no convenceréis» en Salamanca, Gómez recreó en el mismo lugar y a la misma hora el legendario discurso de Unamuno en defensa de la razón. «Son las palabras de un viejo enfrentado al dragón del fascismo; un ejemplo de coraje civil que no se ha repetido», dice al actor. Unas palabras «muy necesarias hoy», en un momento «doloroso» con «graves problemas para la democracia española».

La nueva evocación teatral sobre el intelectual se plantea «en un juego de espejos dialécticos como el que caracteriza su escritura». El espejo escénico permite al 'Otro' reflexionar sobre quién fue Unamuno, viajar en el tiempo para mostrar lo que vivió. «A veces no puedo romper la leyenda que han tejido alrededor de mí. Estoy encapuchado, indefenso en ella; y mis historiadores contarán mi vida como el mundo la ha visto, no como la he vivido», afirma el Unamuno crepuscular al actor que «aspira a guardar vivas sus palabras para que nunca más sean olvidadas».

«Nunca estuvo de acuerdo con nada y peleó siempre contra todos los poderes establecidos», recordó Gómez de un Unamuno contradictorio y huraño, pero «de profunda honradez intelectual y humana». Un lúcido pensador cuyo ideario «sigue muy vivo y vigente» y cuyas palabras «parecen escritas hoy».