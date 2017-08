Los musicales de Broadway, en Logroño Sábado, 5 agosto 2017, 00:16

Rioja Lírica y Divaria Productions de New York presentan en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño 'Old Broadway', antología de los mejores musicales de Broadway, interpretados por la soprano de New York Ashley Bell y el tenor riojano Antón Armendariz, acompañados al piano por Germán Barrio y con la colaboración de Perfecto Uriel en la coreografía.