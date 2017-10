El musical cambia la pantalla por las tablas 'Billy Elliot', 'La Familia Addams' y 'El Guardaespaldas' se estrenan en apenas una semana para convertir la cartelera madrileña en un referente del género a nivel mundial J. LUIS ÁLVAREZ MADRID. Sábado, 14 octubre 2017, 23:40

El musical vive en España un momento dulce, llenando teatros. 'Mamma Mía', 'Hoy no me puedo levantar', 'El fantasma de la opera', 'We Will Rock You', 'Grease' o el 'El Rey León', este en cartelera desde 2011, colgaron día tras día el 'no hay billetes'. Esta temporada viene marcada por la acumulación de nuevos proyectos que han echado a andar en apenas una semana: 'Billy Elliot', 'La Familia Addams' y 'El Guardaespaldas'. Unos espectáculos que, curiosamente, han triunfado en el cine o la televisión antes de convertirse en musicales de éxito en Londres y Nueva York.

«En España vivimos la madurez del musical», afirma con rotundidad Marcos Cámara, de SOM Produce, empresa encargada de poner en marcha 'Priscilla, reina del desierto, 'Cabaret' y ahora 'Billy Elliot'. Es una de las producciones más complejas puesta en escena en España, según sus responsables, aunque no la mas cara. Cuesta cinco millones de euros. Montar 'El Rey León', por ejemplo, costó diez millones. «Hemos conseguido constituirnos como el mayor generador de empleo privado de esta industria en España», apunta Cámara. Un ejemplo del tirón del musical es que solo los espectáculos de esta productora venden 1,2 millones de entradas al año, repartidas en más de 1.100 funciones y generan directamente 500 puestos de trabajo.

Su compañero Juan Jose Rivero insiste en que 'Billy Eliot', estrenado en Londres en 2005 con música de Elton John, «pone de manifiesto el grado de madurez de la escena empresarial, profesional y artística del sector y abre un nuevo capítulo a nivel de posicionamiento como ciudad de Madrid, destino muy importante al ser la cuarta ciudad del mundo en cuanto a la representación del teatro musical y la más importante en nuestro idioma».

Reforma integral

Poner 'Billy Elliot' en escena ha requerido reformar el teatro Alcalá, para que su caja escénica pudiese soportar el peso de un centenar de actores y toda la tramoya. Por ese motivo «tiene un espíritu de permanencia», según Rivero, y «será completamente imposible salir de gira». Una de las dificultades de esta obra es que cuenta con un elenco que incorpora niños como protagonistas -por lo que habrá bastantes rotaciones- , «arropados por un elenco adulto que ha sido relativamente fácil conseguir, encabezados por Carlos Hipólito, Natalia Millán o Adrián Lastra». En total se necesitaron 17.000 horas de trabajo. De esta manera se traslada a las tablas 'Billy Eliot', ue cuenta la historia de un niño irlandés que quiere ser bailarín y no boxeador.

En el caso de 'La Familia Addams', el teatro Calderón de Madrid también ha reformado su caja escénica para transformarse en la tétrica mansión de este peculiar clan, que de la pantalla pequeña saltó al cine y luego a los teatros en forma de musical. Su director, Esteve Ferrer, tuvo que reescribir el libreto para adaptarlo al gusto español, consiguiendo una historia «más gamberra» que la americana. «Cuando tomamos el proyecto no teníamos que copiar a nadie», dice, de manera que «hicimos una versión desde cero». Para ello se convocó un casting al que se presentó un millar de candidatos, de que salieron elegidos seis músicos, 21 artistas y cien profesionales, «lo que demuestra que en España hemos cumplido la mayoría de edad en los musicales», añade Ferrer.