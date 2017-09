La vuelta de Maldita Nerea 02:03 Jorge Ruiz, vocalista y compositor de Maldita Nerea. / Virginia Carrasco El grupo murciano publica ‘Bailarina’, su séptimo disco, titulado como la canción oficial de la ronda ciclista DORI AYLLÓN MADRID Sábado, 9 septiembre 2017, 11:42

Las canciones de Maldita Nerea siempre son reflexivas y con un mensaje optimista detrás. Tanto que algunos médicos y psicólogos las utilizan en sus terapias. En su nuevo álbum, ‘Bailarina', esta seña de identidad no la pierden. En el primer sencillo, que lleva el mismo título del disco, lo que se transmite es “buen rollo de inmediato con reflexión incluida”.

Jorge Ruiz, vocalista y compositor del grupo, dice que el hilo conductor del nuevo trabajo es “el universo femenino”, que empieza cómo no, con 'Bailarina’. Podría parecer una oda a las mujeres, pero no es así. Lo que quieren enviar es un mensaje “humanista”. “No tiene que ver con el sexo, ni con la lucha social, es más una cuestión humanista”. "No existe una polaridad masculina y otra femenina, son una unidad inseparable”, añade Ruiz. Cree que todo el mundo un lado femenino y debe "sacarlo a bailar".

Pero ‘Bailarina’ acapara más protagonismo, ya que es la canción oficial de la Vuelta a España, un sueño cumplido para el cantante. “Soy muy fan del ciclismo y siempre he soñado con componer una canción para alguna competición y esta queda perfecta”. También destaca la colaboración con Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh en ‘Cuando todas las historias se acaban’. Según explica, es la primera vez que se “atreve” a pedir a un artista que participe en un tema. El resultado, más que satisfactorio. “Su voz es perfecta para esta canción, pero no me imaginaba que tanto”, dice orgulloso.

Para el intérprete la composición de las canciones no ha sido tarea fácil, ya que, según dice, “a veces es incómodo hurgar dentro de uno mismo”. Esta introspección se puede intuir en temas como ‘Despídeme’, ‘Siempre estaré ahí’ o ‘Calcetines’, dedicada a uno de sus hijos. Pero si se tiene que quedar con una de las 11 canciones que componen el disco elige ‘A quien quiera escuchar’. Esta canción es una versión de la ya cantada por Ricky Martín en 2015, que dio título a su disco. Y es que el cantante de Maldita Nerea la compuso pensando en lo que podría estar viviendo el puertorriqueño. “Nunca he vivido un amor secreto pero cuando la canto es como si me hubiese ocurrido”, explica.

A pesar de ser un grupo pop, la principal inspiración de su vocalista no es este género, sino que es el rap. “El rap es la vanguardia del lenguaje, encuentro mensajes que en el pop no se dan”. En cuanto al reguetón piensa que es una moda y que sus letras no son muy diferentes a las que se hacen en otros estilos de música. “Todos los géneros tienen canciones con letras machistas, pero ahora el reguetón está de moda y vende hablar de sus cantantes”, sostiene. A la pregunta de si haría alguna colaboración bajo esta música, no lo tiene claro: “Tendría que ser un temazo y tener la oportunidad de sumar a la canción, aunque en principio no lo veo”.

Para completar el disco, el cantante publicará el 16 de noviembre un libro bajo el titulo 'Bailarina. Una estrella abriendo camino’.