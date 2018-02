Salvador Sobral: «Vamos a comenzar a tocar, que es lo que me gusta» Los hermanos Salvador y Luisa Sobral. / Pedro Nunes (Reuters) «Prefiero no ser supermetafísico sobre estas cosas y ser práctico: tenía este problema, ya está resuelto», asegura el último ganador de Eurovision EFE Lisboa (Portugal) Jueves, 15 febrero 2018, 22:26

El cantante portugués Salvador Sobral, vencedor de la última edición de Eurovisión, dijo hoy que tras su reciente trasplante de corazón, que ve de una forma "práctica", su problema "ya está resuelto" y puede volver a cantar próximamente.

Sobral ha hablado hoy de su regreso a los escenarios en su primera entrevista en televisión tras la intervención, que tuvo lugar a principios de diciembre y por la que ha pasado en total cuatro meses ingresado, según explicó el artista, de 28 años.

El cantante aseguró en la cadena lusa RTP que no sintió "nada" al despertar de la operación, que considera "una experiencia como cualquier otra". "Creo que el ser humano es superadaptable y adapté esa situación a mi realidad", explicó Sobral durante la entrevista, en la que insistió en la visión "práctica" que tiene de su intervención. "Prefiero no ser supermetafísico sobre estas cosas y ser práctico: tenía este problema, ya está resuelto, listo, vamos a comenzar a tocar, que es lo que me gusta", agregó.

Además, aseguró que esta visión pragmática es la que explica que, "por el momento", no desee averiguar la identidad del donante. "Puede ser que mañana diga: '¿De dónde viene? ¡Vamos a investigar!'. Pero por ahora no tengo esa voluntad de buscar", dijo.

Sobre las secuelas de la operación, el portugués explicó que le ha influenciado "de una manera física" porque, por ejemplo, los medicamentos que debe tomar hacen que su voz !sea frágil en este momento". "Pero creo que va a volver a lo que era", comentó con una sonrisa.

Su primera aparición en televisión estuvo marcada por el habitual tono distendido de Sobral, que aseguró no sentir ninguna responsabilidad por causar una eventual influencia en otras personas que le admiren: "¡Odio la responsabilidad!".

Sobral, que comenzará a partir del próximo 27 de junio una gira por "varios festivales de verano" de España, según la RTP, remarcó que aún no ha cantado, apenas ha realizado ensayos, y que su "renacimiento" será en escenarios de los archipiélagos lusos de Madeira y Azores, en fechas que no precisó. Su sueño inmediato ahora, dijo, es "viajar por el mundo y descubrir culturas tocando". "El mejor modo de descubrir culturas es tocar. Ir a Bogotá, Caracas...", comentó el luso, considerado un héroe en su país por conseguir la primera victoria de Portugal en Eurovisión, que celebrará su próxima edición el 12 de mayo en Lisboa.