Romeo Santos: «El 80% de quienes van a mis conciertos son españoles» 02:33 Romeo Santos / Vídeo: Colpisa El cantante neoyorquino presenta su nuevo disco, que incluye una colaboración con Julio Iglesias JAVIER DE IRUARRIZAGA Madrid Lunes, 4 diciembre 2017, 00:08

Dos estilos completamente distintos se unen en 'El amigo', la canción que Romeo Santos interpreta con Julio Iglesias en 'Golden', el tercer álbum del artista norteamericano. «Mi campeón, mi mejor compañero, picaflor empedernido, admirador de la mujer», son algunas de las líneas de este tema, dedicado al pene, como reconoce el propio autor, que acaba de visitar España. «Quería hacer una canción creíble, pero sin ir a lo vulgar, y estoy muy feliz con la acogida que ha tenido», asegura Romeo Santos, la voz más conocida de la bachata hoy en día y autor de 'Obsesión', un auténtico éxito hace una década.

'Golden', lanzado en julio, ya alcanzó el número diez en ventas en la lista Billboard 'Top 200 Albums' y es el disco latino más vendido en Estados Unidos. «Yo creo que es porque trae un poquito de todo», dice el neoyorquino, pues en el disco hay colaboraciones con artistas de la trayectoria de Juan Luis Guerra y los reguetoneros Daddy Yankee, Nicky Jam y Ozuna, además del ya mencionado Iglesias. «Pretendo seguir deleitando al público con buen contenido musical y seguir reinventándome en lo que sé hacer, que es la bachata. En esta producción por ejemplo, la mezclo con jazz, cosa totalmente inédita en mi carrera», agrega.

Santos, que dará un concierto en mayo de 2018 en España, explica cómo progresivamente ha ido cambiando su audiencia. «He venido a España durante más de 15 años y cuando empecé, el 80% de los que iban a mis conciertos eran latinos que radicaban aquí. Hoy es viceversa, el 80% son españoles. Mi labor ahora es seguir alimentándolos para mantener esa posición».

En su carrera ha vendido más de 100 millones de sencillos y millones de álbumes y se ha hecho acreedor de 17 Premios Billboard, ocho Premios Lo Nuestro, dos Premios Juventud, cuatro Premios ASCAP, un Premio BMI y un Premio MTV. Durante la última década ha colaborado con artistas como Drake, Usher, Enrique Iglesias, Pitbull y Lil Wayne, entre otros. Es empresario, director ejecutivo de la discográfica Roc Nation Latino y es el artista latino con más sencillos que han alcanzado el número uno en el siglo XXI. ¿Qué le queda por hacer? «Me gustaría enfocarme en el mundo del cine», confiesa. Y aunque ha participado en dos producciones, 'Fast and Furious 7' y 'Angry birds', bromea: «No sé si fracasé o si me fue bien, porque no me han vuelto a llamar». Pero poniéndose serio otra vez, afirma que piensa hacer cursos de actuación. «Quiero que me puedan respetar en ese mundo y que no sea únicamente porque soy un cantante exitoso», revela.