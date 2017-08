rinoceronte en su punto El grupo francés triunfa en la segunda jornada del MUWI Rioja Fest después de la nota de humor aportada por Las Bistecs DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 26 agosto 2017, 09:59

«No sabemos cantar. No sabemos tocar ningún instrumento. Tampoco sabemos bailar», confesaron Las Bistecs después de la primera canción de su repertorio. Se pueden decir muchas cosas sobre ellas, pero la primera puede ser, por ejemplo, el alarde de sinceridad. Existe una corriente humorística en la música abierta por grupos como Los Berzas y Gigatrón que han popularizado al máximo Los Gandules y que han intentado imitar otros grupos como El Reno Renardo y Las Bistecs. Existe, incluso, una versión riojana: Los Babas. Pero el humor musical es una cosa, y la música con humor que practicaba Javier Krahe, debe ser otra. Primero hay que ser músico y luego, si se tiene el doble talento, humorista.

Las Bistecs, haciendo lo suyo / Juan Marín

Sin embargo, ya entrada la noche, Las Bistecs fueron quienes más público congregaron hasta el momento en la segunda jornada del festival MUWI, la primera en Bodegas Franco-Españolas. Un concejal del Ayuntamiento de Logroño, al acceder al recinto, confesó su devoción por el dúo con las siguientes palabras: «Son tan cutres que son guays». Debería haber un cupo máximo para este tipo de bandas en los festivales, limitarlo a uno, y ya se hubiera cubierto con Joe Crepúsculo la noche anterior en el Muro del Revellín. (Cabe destacar que, en su actuación, su acompañante Aaron Rox apenas pudo llegar a cantar una nota, escaso de voz.) Que estas bandas tienen su público es un hecho innegable y hay que respetarlo, aunque no guste. Pero no es menos cierto que, ya que no gastan demasiado tiempo ni dinero en instrumentos (toda la música es pregrabada, a base de sintetizadores) o escenografía (construida a base de hinchables), podrían invertir el esfuerzo en las letras, como los buenos raperos. Cualquiera que se hubiera presentado en clase de Lengua Castellana y Literatura en el instituto con un poema con el estribillo «Dórica, dórica, jónica, jónica/Corintia, corintia, corintia, corintia./Historia del arte, penes con pincel» (letra de la canción ‘HDA’ de Las Bistecs) a modo de trabajo final de curso hubiera sido expulsado o, cuando menos, derivado al psicólogo del centro.

Sirva todo lo anterior para defender, ante todo, a los músicos que tocan verdaderamente en directo, interpretando sus propias composiciones. Como Shinova, que tuvieron el difícil papel de abrir el escenario Principal de MUWI con apenas unos cientos de asistentes. Hacía calor aún y no había acabado el horario de una jornada laboral. «¡Pero cómo los programan a esta hora!», se quejaba un espectador. El suyo fue un concierto enérgico que bien se podría haber disfrutado más de noche pero alguien tiene que empezar siempre y esta vez les tocó a ellos. También tuvieron una pequeña cuota de entregados seguidores. Gabriel de la Rosa, el cantante de Shinova, se pegó la sudada padre moviéndose muy bien por el escenario, recordando a Carlos Tarque.

‘Chinches’ con base funky

Amatria inauguró otro escenario, el interior de Los Tinos, y ofreció un breve concierto acústico de cinco canciones. Su líder, Joni Antequera, se mostró muy charlatán y presentó detalladamente cada una de las canciones, aunque hizo sentirse cómodo al público. Llamó la atención que iniciaron la actuación con dos guitarras españolas y un bombo eléctrico y lo finalizaron con un bajo eléctrico para interpretar el tema ‘Chinches’ con una base ‘funky’ muy animada. Sólo cabe apuntar que la puerta abierta de la sala dejaba entrar la música que con gusto pinchó Jotapop DJ (Morrisey, León Benavente…), mezclándose con la de Amatria.

A continuación, sin apenas un minuto de descanso, comenzó a tocar Kokoshca, una banda que, al contrario de los uniformados de negro Shinova, apareció sobre el escenario formando un auténtico mix. La cantante, como salida de un ‘pisciburger’, que diría Joe Crepúsculo, con ‘body’ negro, falta de fiesta y botines; el guitarrista, con vaqueros y una sencilla camisa, como extraído de una gasolinera; el bajista, de estética ‘mod’, y el batería, al estilo surfero, con pantalón corto y gafas de sol. Kokoshca son un grupo de la cuerda de Belako y Rural Zombies, con un aire oscuro en su puesta en escena, con el atractivo de tener una chica joven como cantante pero con mucho que perfilar todavía. Algún problema debieron de tener antes del concierto que agradecieron su colaboración a Álvaro Sánchez, músico local de grupos como Chalet Rosa y Las Personas. Mientras Papaya DJ pinchaba en el escenario Los Arcos, y antes de que cerraran la jornada las sesiones de Edu AnMu y JotaPop, volvió a tocar Amatria, esta vez en formato eléctrico, y también lo hizo Rinôçérôse.

El grupo francés presentó en el MUWI su último disco, ‘Angels and demons’, con el cantante Bnaan. Jean-Philippe Freu y Patrice Carrié se presentaron de blanco (él) y negro (ella) ofrecieron un potente directo, el que más número de público congregó en el patio de la bodega y el que más hizo disfrutar.

Rinôçérôse puso la guinda de auténtico rock, fue un verdadero filete en su punto.