El Mundial de Rusia tiene un «color» especial

Hace varios meses saltó el rumor de que el cantante Maluma (Colombia, 1994) podría ser el encargado de ponerle voz al Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Algunos se echaron a temblar por lo que podría salir de ahí, otros por su parte, pensaron que sería un punto a favor para el espectáculo que rodea al balompié.

En realidad, la versión original la interpreta el estadounidense Jason Derulo (1989) y el colombiano colabora en el tema aportando el toque latino. «Durante mis años de viaje pude ver la belleza de nuestras diferencias culturales y escribí 'Colors' para celebrar esa diversidad y ser parte de la energía increíble que los fanáticos de los deportes de todo el mundo le dan a sus equipos», declaró Derulo en la presentación de la canción. Maluma, que nos puso 'Felices los 4' el verano pasado, ha hecho la versión en español del tema cuyo videoclip se ha estrenado a nivel mundial hoy, 13 de abril.

Videoclip de 'Colors' con Maluma y Jason Derulo

Los artistas toman así el relevo de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte con su 'We are one' de 2014, cuya actuación en playback fue motivo de burla y críticas en redes sociales. ¿Y quién no recuerda el 'waka éxito' de Shakira de 2010? Al fin y al cabo ya se sabe que para gustos están los 'colores'.