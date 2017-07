Jay-Z, el solista con más álbumes número uno en EE UU de la historia Jay-Z, sobre el escenario. / Afp '4:44', su último LP, se ha convertido en el decimocuarto disco que alcanza esta posición COLPISA / AFP Los Ángeles Lunes, 17 julio 2017, 08:03

El rapero Jay-Z superó este domingo su récord como el solista con la mayor cantidad de álbumes número uno en Estados Unidos, tras un retraso de una semana en la que Tidal, su sitio de música en streaming, no quiso hacer públicas las cifras.

'4:44' debutó en lo alto de la última lista de álbumes de Billboard en la semana hasta el jueves, reemplazando a 'Grateful' del rapero DJ Khaled y convirtiéndose en su decimocuarto disco que alcanza la primera posición, de acuerdo a la compañía Nielsen Music.

Jay-Z superó así su propio récord como el solista con más álbumes que alcanzan lo más alto desde que se creó la lista Billboard en su formato actual en 1956. Bruce Springsteen y Barbra Streisand están empatados en el segundo lugar con 11. Entre todos los artistas y grupos, Jay-Z está detrás solo de Los Beatles, que tienen 19 álbumes número uno en Estados Unidos.

En un caso que no es nada común para un lanzamiento de tan alto perfil, '4:44' ingresó en la lista solo en su segunda semana después de que el rapero lo lanzara en CD, iTunes de Apple y plataformas rivales de streaming -con la excepción de Spotify-. Vendió 262.000 unidades. El rapero publicó el disco el 30 de junio como una exclusiva en Tidal, uno de cuyos dueños es el operador de telecomunicaciones Sprint.

Tidal, que ha intentado disminuir la considerable ventaja que tiene Spotify como la mayor plataforma de streaming, no ofreció información en su primera semana. Este sitio de música en streaming creado por Jay-Z no tiene como costumbre hacer públicas sus cifras. Sprint ofreció además descargas gratuitas de '4:44', las cuales no entrarían en la lista según los criterios de Nielsen Music.

El álbum, el primero de Jay-Z en cuatro años, tuvo críticas favorables y marcó la creciente introspección de este rapero de 47 años. En este álbum se disculpa con su esposa, la estrella del pop Beyoncé, por serle infiel, hace referencia a sus recién nacidos gemelos y apoya a su madre, sobre quien reveló que es lesbiana.