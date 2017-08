El hijo mayor de Plácido Domingo lanza su primer disco a los 52 años Los 11 cortes que lo integran son versiones de clásicos populares del cancioneros latinoamericano de los años 50 y 60 como 'Aquellos ojos verdes' o 'Solamente una vez' EFE Viernes, 4 agosto 2017, 16:12

A Plácido Domingo Jr. solían llamarlo en el colegio "lunes turbulento", pero más allá de esa broma entre colegas, el hijo del célebre tenor no niega lo mucho que ayuda portar el mismo nombre y apellido de su progenitor, más ahora que, a los 52 años, ha decidido debutar como intérprete discográfico.

"Ser hijo de Plácido Domingo siempre te beneficia porque abre puertas, por curiosidad, por respeto o por las razones que sean", ha reconocido hoy en una charla con Efe en Madrid quien asegura no haber sentido todavía la posible cara mala de esa tarjeta de presentación: la de no responder "a unas expectativas muy altas".

Compositor y arreglista desde muy joven, Plácido Francisco Domingo Ornelas (Ciudad de México, 1965) creía tener definido su papel profesional. "Siempre he dicho que ya había un cantante en la familia... y uno muy bueno además", dice al respecto.

"He aprendido que la gente que es grande de verdad es humilde", añade quien estando al otro lado del cristal del estudio se ha codeado con artistas de la talla de Luciano Pavarotti, Diana Ross, Tony Bennett, Alejandro Fernández o de la de su propio padre.

A él le compuso tres temas para un disco sobre la poesía de Juan Pablo II y se los entregó grabados en una primera versión. Fue la primera vez que Domingo padre oyó su "voz madura".

"¿Por qué no cantas?", le preguntó. A partir de ahí empezó a invitarlo a conciertos y en 2011 surgió la idea que ha cristalizado en "Latidos", su primer disco como intérprete, en el que se presenta como Plácido, sin más.

En el listado de temas son otros los nombres que llaman la atención, como el del trompetista Arturo Sandoval o el de José Feliciano. "Vino en persona al estudio y el día que grabó su voz me dijo: 'Te voy a regalar una pista de guitarra como Dios manda'", presume, tras haber conseguido para su versión de "Perfidia" una guitarra acústica tocada en "dos tiradas".

En "Latidos" además han participado músicos nominados a los Grammy y a los Latin Grammy como el saxofonista Ed Calle, el percusionista Edwin Bonilla, Teddy Mullet y la banda cubana Tiempo Libre, entre otros.

Producido por Juan Cristóbal Losada, los 11 cortes que lo integran son versiones de clásicos populares del cancioneros latinoamericano de los años 50 y 60 como "Aquellos ojos verdes" o "Solamente una vez", aunque revestidos "con un sabor distinto", ya sea de bachata, mexicano o "big band", el formato en el que más cómodo se encuentra.

Nada de aquellas cosas que "escuchaba de pequeño, de Rolling Stones a Aerosmith y Billy Joel". Él lo justifica: "Sé lo que le va bien a mi voz".

"Bésame mucho" es el tema que se ha reservado para cantar junto a su padre. "Lo tiene muy machacado, así que no había nada que pudiese decirle en la grabación que él no supiera ya", dice, sin poder ocultar un parentesco que no es solo nominal.

"Llevo tantos años escuchándolo que ni siquiera intento imitarlo, me sale natural", dice sobre su color de voz, muy similar al de su progenitor, quien sigue trabajando desde su faceta de autor en un nuevo musical llamado "Vlad", que podría aterrizar en los teatros españoles en el verano de 2018.