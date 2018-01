No me hablen de esencias María Arnal y Marcel Bagés durante su actuación en Franco Españolas / Fernando Díaz INÉS MARTÍNEZ Logroño Martes, 9 enero 2018, 11:20

No vamos a volver a discutir sobre si Actual ha dejado de ser Actual. Básicamente porque está claro que, aunque ha mantenido el nombre, desapareció hace tiempo. Pero casi me atrevo a decir que (no deje de leer después de esta frase) hemos salido ganando. Esperen señores puretas actualeros, no me machaquen todavía. Musicalmente ahora tenemos dos 'Actuales'. Y este año hemos tenido cuatro públicos bien diferenciados. Las cuentas salen, se lo aseguro. Públicos uno, dos y tres: los que fueron a las tres noches del Palacio de los Deportes, opuestas musicalmente entre sí. Por un lado raperos y amantes del ska; por otro, jóvenes muy jóvenes que asistieron a ver a Taburete, y por otro, gente madura que vio a Café Quijano. Público cuatro: los que fueron a los conciertos de Franco Españolas y al de Vintage Trouble, que juraría que coinciden (por lo menos en una buena parte). Si es usted de los pocos que ha ido a todo, habrá podido ver propuestas variadas e interesantes. Yo me quedo (son mis gustos, esto es opinión, recuerde) con Depedro, El Twanguero, Dan Owen, María Arnal, Delaporte, Kase.O, Sweet Barrio, Vintage Trouble y Maika Makovski. Y en esta lista hay de todo, en estilos y escenarios.

¿Y esto qué significa? Pues no lo sé, la verdad. Pero está claro que las propuestas triunfan. En Franco Españolas y el Círculo Logroñés ha habido sold out en casi todas las citas y el Palacio ha reunido a una media de 2.500 espectadores por día. Juzguen ustedes.

Otro asunto al que merece la pena referirse es la logística. Intente usted explicarle a una persona que no esté en el 'mundo Actual' cómo va esto del festival.

Mi amiga y yo: «No. A ver. Si te compras el abono es solo para lo del Palacio. Lo de la Bodega va aparte»/ «¡Ah! vale. Pero a Delaporte iremos, ¿no?»/ «Sí, sí. Pero eso es también aparte. En otro sitio»/ «Joé qué lío»/ «Ya. Es que el festi es público y con participación privada, y... bueno. Ya sabes»/ «Buf. A mí de eso no me hables. Qué más da quién lo organice. Pilla entradas para lo que te parezca y me dices cuánto es. Que me estás liando». Y parte se vende online y parte no. Y así es como se entiende el festival en la calle. Como un jaleo. Hace falta un centro del que salga todo y que ponga orden porque luego uno ve que María Arnal pegaba mucho más en el Círculo o Delaporte en Franco Españolas. Por ejemplo.

Y la muestra más clara del jaleo está en el cartel. En grande, la iniciativa pública. En pequeñísimo, la privada. Sin tener en cuenta la importancia o calidad de unos y otros. No me imagino la cara de Maika Makovski al ver la diferencia de pixeles entre su nombre y el de Taburete. Injustificable. Además de que lo que se programa en fin de semana tiene más opciones de triunfar, claro. Así que la oferta de la bodega, Wine Fandango y el Círculo queda 'tapada' por el Palacio.

Tampoco es entendible que los grupos se presenten a un mes del festival. Sí. Un mes. La dinámica festivalera ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora la gente quiere nombres pronto. Y no compro lo de que «es una forma de mantener la esencia y de premiar a los fieles». Lo haría si esa esencia existiera, pero no. No quedan ni las migas. Y fieles... después de esta edición, a ver qué pasa con los abonos ciegos de la que viene. Lo de «vendo abono para Actual» llenaba los muros de Facebook tras desvelar el cartel.

Ni es justificable que las entradas de día para el Palacio cuesten unos 30 euros, casi como el abono ciego, y que me digan que «en ningún festival puedes ver a tantos grupos por ese precio». Porque no es cierto. Podría ponerles muchos ejemplos de festivales nacionales con cerca de cien grupos que ya han anunciado (muy) grandes nombres (seis o siete meses antes) y cuyo abono ciego cuesta unos 40 euros. Actual no es eso, vale. Es de los pocos que quedan con buena parte de programación pública. Pero no me hablen de esencias.