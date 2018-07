Cinco discográficas piden a la SGAE la retirada de su repertorio anglosajón Celine Dion. Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic han comunicado a la entidad que se llevan un catálogo que supone el 40% de los dereches de autor recaudados por la sociedad autores EFE Madrid Lunes, 2 julio 2018, 18:38

Las editoriales musicales Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic han comunicado a la SGAE que se llevan su repertorio anglo americano, que supone el 40% de los derechos de autor recaudados por la sociedad de autores, informaron hoy a EFE fuentes de la entidad.

La SGAE ya ha recibido estas cinco cartas que, según adelantó ayer el diario 'El País', mandaron las editoriales al Palacio de Longoria -sede de la entidad- para avisarla de que ya han puesto en marcha oficialmente el mecanismo para sacar de su repertorio temas de artistas como Celine Dion, Buena Vista Social Club, Juanes, Lady Gaga, Radiohead o David Foster.

Artistas, entre otros muchos, que suponen, según ha confirmado a Efe Rafael Aguilar, presidente de Peermusic para la región latina, el 85-90% de lo que se «escucha en las radios y televisiones españolas» y cuyos derechos editoriales suponen para la SGAE una recaudación de 30 millones de euros.

«Es un peso muy importante y somos conscientes, pero no queremos ser socios de un club donde se nos engaña y donde nuestros autores salen perjudicados. Nos queremos ir a un sitio donde haya justicia y equidad», ha reivindicado. Así, estos gigantes editoriales lo que quieren es denunciar, «no amenazar» un reparto «injusto» de derechos de autor.

«Queremos un reparto justo y equitativo, no puede ser que canciones que suenan por la noche -en referencia a la llamada rueda de las televisiones- se lleven más dinero que canciones de Joaquín Sabina o Alejandro Sanz», ha expresado Aguilar, que ha asegurado que cada editorial, a pesar de la coincidencia en el envío de sus misivas a la SGAE, «actúa por su cuenta».

Según ha añadido, tras esta salida, que se haría efectiva el 1 de enero de 2019, ya que la ley obliga a que se haga con seis meses de antelación, están «dispuestos a todo». Es decir, según añade, a partir de ahora tienen seis meses para ver qué harán «con el repertorio local», porque hay autores españoles y latinoamericanos que «estén dispuestos a retirar su repertorio de SGAE» e irse «allá donde vayan» las editoras musicales.

Se refiere Aguilar a la veda abierta para la gestión de derechos de autor que se inició tras la aprobación del Real Decreto del 15 de abril que aplicó en España una directiva europea sobre gestión colectiva que liberalizó parte del mercado y aumentó el control sobre las entidades. En este sentido, Aguilar ha reconocido que ya hay «varias empresas» que se han puesto en contacto con Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic, aunque será durante estos seis meses cuando encuentren la «fórmula» para gestionar sus derechos editoriales.

Y esta puede pasar desde irse con SACEM (sociedad francesa de gestión de derechos) o Performing Right Society (PRS), una de las principales sociedades de gestión del Reino Unido. Aunque, según ha informado a Efe Juan Ignacio Alonso , director general de Sony ATV, que «ahora es el mercado quien tiene que hablar» porque se abre un periodo de «oportunidades» para la gestión de derechos de autor. «Yo no quiero salirme de la SGAE pero es mi obligación para los autores que represento, no pueden estar en un sitio donde nos están esquilmando los derechos», ha concluido.