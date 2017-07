Chester Bennington, el último rockero víctima de sí mismo

4

John Entwistle

El bajista de The Who murió en un hotel de Las Vegas el 12 de octubre de 2002, a los 57 años, en vísperas del primer concierto de una gira por Estados Unidos. Se había llevado a su habitación de hotel a una ‘groupie’, que se encontró con el cadáver. Los médicos determinaron que había muerto de un ataque cardíaco causado por el consumo de cocaína. La desgracia se había cebado en The Who. Su batería Keith Moon murió en 1978 por una sobredosis de pastillas mientras dormía; lo curioso es que lo hizo en la casa del cantante Harry Nilsson, en la misma cama donde tiempo atrás había muerto Cass Elliot, líder del grupo The Mamas and The Papas.