Los abonos para el Mad Cool Festival 2018 costarán desde 150 euros Vista general del escenario del Mad Cool en 2016. / Kiko Huesca (Efe) Depeche Mode, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, Massive Attack, Future Islands y MGMT son algunos de los grupos confirmados para Madrid EUROPA PRESS Madrid Jueves, 23 noviembre 2017, 21:01

La tercera edición del Mad Cool Festival se celebrará del 12 al 14 de julio de 2018, con un cartel que tiene por ahora a Depeche Mode, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, Massive Attack, Future Islands, MGMT, Jack Johnson, Fleet Foxes, Yo La Tengo, Justice, Black Rebel Motorcycle Club, Black Pistol Fire, La M.O.D.A., Real Estate, Ángel Stanich y Ofenbach.

Tras casi un mes dando a conocer a algunos de los artistas que integrarán el cartel de la nueva edición del festival, la organización desvela este jueves toda la información referente a la venta de abonos y entradas sueltas para cada jornada.

Tal y como se anticipó el martes, la venta de entradas comenzará el día 5 de diciembre a las 11:00 horas y las plataformas para la compra serán la web de Mad Cool Festival, Ticketmaster, algunos puntos físicos (Carrefour, Fnac y Halcón Viajes) y Festicket.

"Todas las entradas vendidas por internet a través de madcooolfesitval.es y de Ticketmaster incluyen en el precio el envío de la pulsera a domicilio para acceso directo a la llegada al festival", explica la organización en el comunicado enviado a Europa Press.

Además, el festival recuerda que los poseedores de código de reserva (entre ellos, los socios del Club Mad Cool), que ya pueden desde hace días comprar sus abonos a precio reducido, seguirán teniendo disponible la compra a precio reducido hasta el 7 de diciembre a las 23:59 horas.

Tipos de entradas

El precio de salida de los abonos es de 150 euros + gastos de distribución, con suplemento de 5 euros para compradores fuera de la península). Este precio se aplicará solo a las primeras 15.000 unidades. Solo a la venta en www.madcoolfestival.es

Una vez agotados estos primeros 15.000 abonos el precio será de 165 euros más gastos de distribución, de nuevo con suplemento de 5 euros para compradores fuera de la península. Este precio de de 165 euros estará vigente hasta el día 8 de enero de 2018 a las 23:59 horas o hasta agotar existencias.

Las entradas sueltas para cada día tendrán un precio de 76 euros más gastos de distribución (con el suplemento de 5 euros ya mencionado para compradores fuera de la península). Este precio estará vigente hasta el día 8 de enero de 2018 a las 23:59 horas o hasta agotar existencias.

Además, hay entradas VIPS de día por 175 euros más gastos, así como abonos VIP por 400 euros más gastos. Todos estos precios son algo más baratos para los poseedores de la tarjeta Club Mad Cool, tal y como se puede consultar en la web del festival.