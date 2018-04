Música de Queen en clave de humor El espectáculo 'We Love Queen' está dirigido a todos los públicos. :: promocional Esta tarde llega a Riojafórum la obra 'We Love Queen' de Barabú Producciones, dirigida por Yllana SANDA SAINZ LOGROÑO. Sábado, 21 abril 2018, 01:02

Los temas más conocidos de Queen sonarán hoy en el auditorio Riojafórum de la mano de Yllana y Barabú Producciones que traen su espectáculo 'We Love Queen'. La función comenzará a las 20.30 horas y las entradas cuestan 20 euros en el anfiteatro 28 euros en el palco y patio de butacas.

Fernando Gonzalo, productor ejecutivo de este evento, explica que «'We Love Queen' es una obra en clave de humor que tiene la esencia de los tributos (tocar fielmente la música) pero también cuenta con muchos matices de musical (lleva una dirección escénica y artística, escenografía, vestuario, ballet) y todo el espíritu de Yllana, que es una de las mejores compañías del mundo en humor gestual».

«Se desarrolla dentro de una iglesia. Se supone que nadie tiene fe en ningún tipo de religión, solo en la música que inspira Fredy Mercury y Queen», continúa Fernando y añade: «Es súper divertida y amena».

Esta obra se estrenó en el teatro Apolo de Valencia en julio del año pasado. Se representará en mayo en La Latina de Madrid y después en el Coliseum de Barcelona. Supone uno de los mejores espectáculos de gira en 2018 y ha recibido muy buenas críticas en los meses que lleva en cartel por diferentes lugares del país. Tanto es así que sus responsables estudian incluso llevarlo a Colombia y Costa Rica. La idea es mantenerlo en cartelera por lo menos dos años, en vista de la buena respuesta que está teniendo.

«La manera de plantear este proyecto fue lo que ha provocado el éxito actual. Al principio dio un poco de miedo pero ahora todo el mundo apuesta por 'We Love Queen'», comenta Fernando y añade: «Gracias a todas las plataformas de internet que hay hoy en día, la música resulta mucho más accesible y cuando es buena pues gusta como ocurre con Queen».

La función es para todos los públicos, acuden personas de todas las edades, incluso niños pequeños, aunque en este caso hay que tener cuidado por el volumen del sonido. Es más recomendable para jóvenes y adultos.

Cuenta con la participación de dos intérpretes y voces principales, uno de los cuales también toca el piano; tres músicos (guitarra ay coros, batería y bajo); y seis bailarines.

'We Love Queen' se presenta como una propuesta diferente y personal, una nueva manera de sentir temas del grupo británico que se han convertido en himnos de varias generaciones. Esta noche sonarán en el Riojafórum 'Show must go no', 'Bohemian Rhapsody', 'I want to break free', 'We will rock you', 'I want it all', 'We are the champions' y 'Who wants to live forever', entre otros clásicos de Queen.