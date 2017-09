«La música contribuye a enriquecer el amor y el erotismo y fundirlos en uno» José Miguel Carbonell, con su libro recién editado. :: e. del río El curso de verano 'Identidad y música' de la UR se inaugura hoy con la presentación del libro 'La Frontera. Canciones de amor viajando en el tiempo' José Miguel Carbonell Filólogo y melómano DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Martes, 12 septiembre 2017, 23:57

José Miguel Carbonell, también conocido como 'Jimmy Oklahoma', es, ante todo, melómano. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja, ya publicó el libro 'El pasado les pertenece' sobre grupos musicales de los 90. Ahora publica 'La Frontera. Canciones de amor viajando en el tiempo', que inaugura el curso de verano 'Identidad y música' de la UR hoy a las 19 horas en el Espacio Lagares de Logroño.

-¿Qué recursos utiliza La Frontera en sus canciones?

-Es interesante comprobar cómo en sus discografía emplean los mismos temas una y otra vez, por ello hablo de campos semánticos y explico a través de una palabra clave lo que supone esa simbología en su composición, por ello hablo del paso del tiempo, del amor, del viaje, del juego, de la bebida... Además, es una literatura muy rica en comparaciones, metáforas, personificaciones, hipérboles, etc.

-¿Cuál es el que a usted más le gusta o le llama la atención?

-Lo que más me sorprendió fue darme cuenta del peso que otorga al concepto del amor, ya que es un grupo de rock and roll y siempre nos han llegado sus canciones más bailables, de diversión y desenfreno, sin embargo, sus autores, y en especial su cantante Javier Andreu, son letristas que han sabido plasmar sus vivencias y relaciones sentimentales con mucha sutileza y encanto.

-¿Por qué se fijó en los recursos para hacer este libro?

-Como fan del grupo que soy desde sus orígenes y debido al tiempo que llevan en activo, el hecho de que formen parte de la banda sonora de mi vida ya merecían un sincero homenaje. Por otro lado, me apetecía adentrarme en lo más profundo de sus temas, en desnudar al autor y sacar a la luz aspectos que normalmente no se exponen en las entrevistas ni en las críticas de sus discos. Quería aportar algo más y dado que la UR me dio la oportunidad a través de los cursos de verano, me parecía el momento idóneo.

-¿Es posible hacer una canción de amor sin caer en lo simple?

-¡Claro que sí! Precisamente el mérito de La Frontera reside en tratar el amor, incluso en ocasiones el sexo y hasta escenas de juegos eróticos, que a priori no es lo que parece. La música también contribuye muchas veces a enriquecer ambas disciplinas y fundirlas en una. Cuentan con una larga lista de canciones de amor y medios tiempos, incluso alguno más acelerado.

-¿Se echa de menos en la música actual, sobre todo, letras trabajadas?

-Creo que hay muchos grupos con mayor o menor calidad compositiva, tenemos grandes bandas con letras alucinantes. Pero, por lo general, tenemos que rebuscar entre artistas que no son 'superventas' y no están condicionados por el éxito fugaz.