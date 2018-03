'Music Has No Limits', en Riojafórum Viernes, 2 marzo 2018, 23:46

El espectáculo Music Has No Limits (MHNL) funde obras maestras de música clásica con funk, góspel y rap con heavy metal, sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de hous y con hits de estrellas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns N'Roses, Bruno Mars, The Police... entre clásicos como Puccini y Bach.