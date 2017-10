«El mundo en que vivimos es aún más absurdo que lo que escribía Ionesco» Fernando Tejero es Mr. Martin en 'La cantante calva'. :: javier naval El actor cordobés protagoniza junto a Adriana Ozores 'La cantante calva' hoy y mañana en el BretónFernando Tejero Actor J. SAINZ LOGROÑO. Martes, 17 octubre 2017, 22:48

Fernando Tejero (Córdoba, 1967) vuelve a los escenarios con Adriana Ozores para protagonizar 'La cantante calva', que se representa hoy y mañana en el Bretón (a las 20.30 y 19.30 h. respectivamente) dentro del 38º Festival de Teatro. Después de sorprender gratamente en 'Atchúuss!', con textos cómicos de Chéjov casi inéditos, uno de los actores más populares de la telecomedia española redobla su apuesta por las tablas con la obra fundacional del teatro del absurdo.

-Le gusta arriesgar.

-Me gusta el teatro. 'La cantante calva' es una obra cumbre del absurdo, sí, complicada por su lenguaje, y un reto que exige un viaje difícil, pero es una gozada. Yo el teatro lo tengo para eso, para afrontar retos y para hacer cosas muy distintas a las que hago en televisión... Y dudo que en televisión se haga un Ionesco.

-¿Por qué hace teatro un actor de tanto éxito en televisión?

-Yo estudié Arte Dramático por el teatro, te lo puedo jurar. Con catorce años me sabía de memoria 'La casa de Bernarda Alba', y eso que no había personajes masculinos. Devoraba teatro y veía todo lo que iba a Córdoba. Lo que pasó fue que, haciendo teatro, me propusieron hacer televisión y cine y yo, encantado, claro.

-Y ahí le tienen secuestrado.

-Ya te digo. Pero yo no he parado de hacer teatro. Y eso que, durante un tiempo, el mundo del teatro era una catedral difícil de entrar. Había actores de teatro, actores de cine y actores de televisión. Ahora está más abierto y yo me he ido haciendo mi hueco. El teatro me da una satisfacción personal y profesional que no me ha dado la televisión. Y, ¡cuidado!, no estoy diciendo que yo no sea feliz en la tele y en el cine, que lo soy y mucho. Pero el teatro tiene algo...

-¿Qué?

-Tiene magia, tiene adrenalina.... Es un salto al vacío ante el público. Y el orgasmo o el gatillazo ahí es inmediato.

-Produce sus propios espectáculos.

-El productor productor es Jesús Cimarro [Pentación], pero hemos hecho un tándem maravilloso y hasta ahora me ha dicho que sí siempre que le he pedido matrimonio. Primero hicimos 'Atchúuss!' con Carles Alfaro. Lo único que me faltaba hacer con Malena Alterio era teatro y fue otro sueño cumplido. Y además con Ernesto [Alterio] y Adriana [Ozores]... No podía pedir más.

-Y ahora con Luis Luque ['El señor Ye ama los dragones'] de director.

-Sí, yo le propuse un Strindberg, porque tengo ganas de hacer un drama con todas las consecuencias, pero él me dijo que esperásemos y que hiciésemos 'La cantante calva'.

-Y así llegamos a Ionesco.

-Cuando lo leí, pensé: este señor se ha comido una pastilla. Se lo propuse a Adriana -a Malena y Ernesto no, porque estaban trabajando en otras cosas- y Adriana me respondió, por favor vamos a hacer esto ya.

-Siendo una obra tan importante, es poco representada en teatro profesional. ¿Cómo presenta usted esta comedia en la que no hay cantante, ni calva ni con pelo?

-No es fácil, la verdad, porque no puede ser más absurda. Pero es evidente que critica la falta de comunicación y es un bofetón a la alta burguesía. Y creo que incluso se plantea el porqué de la existencia. Pero, sin ponerse tan filosóficos, yo garantizo que se lo van a pasar bien.

-¿Usted es Mr. Smith, supongo?

-¡No, soy Martin! Luis me dio a elegir y yo, por hacer esa escena en la que el señor Martin y su mujer entran a su casa y no se conocen... vamos, es brutal.

-Más absurda es la realidad, ¿no?

-El mundo en que vivimos es más absurdo que lo que escribía Ionesco. Yo alucino. Todo esto me recuerda la época de Franco. Y asusta.