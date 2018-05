«Otro mundo distinto al que estamos viviendo es más que posible» La cantante Rosana. :: / PROMOCIONAL La cantautora canaria Rosana ofrecerá hoy en Riojafórum un concierto con temas de su nuevo disco y repasará sus canciones más conocidas Rosana Cantante SANDA SÁINZ Sábado, 12 mayo 2018, 11:41

Rosana actuará hoy a las 20.30 horas en el Auditorio Riojafórum de Logroño como parte de su gira de presentación de 'En la memoria de la piel', su noveno álbum de estudio.

-¿Qué destaca de su último disco, 'En la memoria de la piel'?

-Para empezar, la gira que nos está regalando y los encuentros que estamos teniendo con la gente. 'En la memoria de la piel' de lo que más habla es de cosas que nos unen y hacerlo en un mundo que parece empeñado en hablar de cosas que nos separan es algo a destacar, ¿no?

-Respecto a los anteriores discos, ¿hay variación en las nuevas composiciones?

-La mayor diferencia está en el sonido, en la producción. La producción del disco es el paisaje donde se desarrollan todas las historias. Si bien cada disco ha tenido su propio paisaje, en este caso estamos ante uno más enérgico, más eléctrico, en el que se mezclan, por primera vez en mi música y en mi trayectoria, sonidos naturales de guitarra, baterías con otro tipo de sonidos más sampleados, filtrados. Es un sonido mucho más enérgico y crudo que en mis discos anteriores.

-¿Cómo será el concierto de hoy en Riojafórum?

-Salvo la parte del repertorio que mezcla la presentación de 'En la memoria de la piel' y un puñado de canciones que vienen conmigo desde que empecé con 'Lunas rotas' hasta aquí, salvo esto que se repite cada noche, en cada lugar el concierto es distinto. Lo que intentamos todos los que estamos en el escenario es que sea el público el que dirija el espectáculo y que cada noche sea única. Procuramos que los conciertos sean encuentros vivos donde ocurre aquello que la gente quiera que ocurra.

-¿Prefiere recintos con el público sentado o de pie?

-Desde que empecé mi carrera vengo haciendo tres tipos de formatos. Uno es éste, con la gente sentada aunque suele terminar de pie bailando (risas) en teatros y auditorios con una formación de bandas. Otro es el más audiovisual, el de espacios grandes como plazas de toros y campos de fútbol. Hay un tercero 'como en casa' que cierra el ciclo. Es un salón de una casa encima de un escenario y estoy con mi guitarra, nada más, y canto lo que la gente pide. En cada gira siempre hay un espacio para los tres formatos, probablemente porque si hiciera uno solo me aburriría y si esto ocurre puedo acabar aburriendo a las piedras (risas). La peculiaridad del primero de los formatos, el que voy a ofrecer en Logroño, es que resume un poco los otros dos. Hay partes a guitarra y voz, otras con banda e incluso momentos casi como si estuvieras en un sitio grande por el tipo de sonoridad que imprimimos.

-¿Cuál es su mayor satisfacción a la hora de subirse a un escenario o grabar un disco?

-Siempre es la gente. Hace tiempo me di cuenta de que hago música por necesidad de comunicarme y el deseo de compartirla. Es todo lo que quiero.

-Son muchos años en la música. ¿De dónde le llega la inspiración?

-Son veintiún añazos de música pero como nunca procesé mis canciones por mi cabeza, supongo que siguen llegando inspiraciones a través de seguir viva y de seguir celebrando cada día.

-¿Le cuesta componer más que antes?

-No, para nada. Si me costara ya no haría discos. Otra cosa es si hiciera canciones por oficio, a lo mejor me costaría... Pero cuando lo único que hago es quedarme en pelotas en un papel en blanco, no me cuesta en absoluto.

-Cantante, instrumentista, letrista, compositora de música para películas, ha escrito libros... ¿qué le queda por hacer a Rosana?

-Pues aprender a hacerlo todo bien (risas). Me queda todo. Lo mejor está por llegar.

Conciertos en América y paso por La Voz Kids «Cuando la música suena el mundo es muy chiquitito», dice Rosana refiriéndose a sus visitas a varios países del continente americano en esta gira. La única diferencia que nota es la fiesta anterior, el ambiente previo al concierto, pero al comenzar las canciones no hay distinciones. Rosana también relata su paso por el programa La Voz Kids, de Telecinco como consejera de la 'coach' Rosario. «Es una experiencia que te deja una marca bonita. Para mí ha sido la posibilidad de confirmar algo que siempre sentí pero que los chavales me han demostrado, que la vida en general y la música en concreto es mucho más bonita cuando se comparte que cuando se compite», explica Rosana y añade: «Es una experiencia mágica y maravillosa. Eso sí, cambiaría todas las normas porque es difícil valorar a un niño».

-¿Tiene algún proyecto en mente o está dedicada a la gira?

-Estamos muy centrados en la gira. Llevamos un año y nos queda otro año y pico. Estamos como en el centro de esta gira de locos que nos está llevando por el mundo entero. Mi proyecto es el ahora. Los dos conciertos más inmediatos se llevan toda mi energía. Luego, a la hora de componer dependo de haber terminado la gira.

-¿Qué queda hoy en día de la Rosana de 'Lunas rotas'?

-Lo mismo, veintiún años más tarde. La misma persona empeñada en intentar disparar canciones para derribar barreras y recordar con la música que otro mundo distinto al que estamos viviendo es más que posible si todos nos ponemos a ello.

-¿Tiene algún mensaje para el público riojano?

-Que se les quiere mucho y ya se les echaba de menos. Espero que se diviertan tanto como nosotros seguro que nos vamos a divertir.