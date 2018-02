'Mujeres en el Arte en La Rioja' amplía hasta mayo la cifra de artistas y el abanico de actos Autoras y representantes de las entidades colaboradoras de 'Mujer en el Arte en La Rioja', junto a las autoridades que presentaron ayer el festival. :: díaz uriel María Dolores Malumbres recibirá el sábado el Premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2018 por toda su carrera en la música MARCELINO IZQUIERDO VOZMEDIANO LOGROÑO. Miércoles, 28 febrero 2018, 01:04

'Mujeres en el Arte en La Rioja', que cumple su quinta edición, protagonizará la agenda cultural de la región durante los meses de marzo, abril y mayo. Con un programa de actividades lideradas por mujeres y centradas en torno a la diversidad, el festival amplía el número de participantes, el abanico de sus actos y un mes más de programación, que se prolongará hasta finales de mayo. En total son 52 actividades frente a las 22 de su primera edición.

La novedades de esta iniciativa, en la que van a tomar parte más de 40 artistas, fue presentado por la consejera de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Pilar Montes, y la directora del festival, Susana Baldor. Según la consejera, este evento «busca difundir el papel de la mujer en todas las disciplinas del campo de la creación artística y poner la máxima atención en los distintos ámbitos en los que se mueven las protagonistas como son la creación, interpretación, investigación, docencia, organización, dirección...».

PARTICIPACIÓN uOrganizan Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño. uColaboran Cultural Rioja, Museo del Torreón, Museo Wurth, Esdir, Universidad de La Rioja, Teatro Bretón; Riojaforum, Gota de Leche; Filmoteca de La Rioja; Centro Fundación Caja Rioja-Bankia; Universidad Popular de Logroño; Biblioteca de La Rioja, Casa de la Danza, Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Pigmento espacio creativo; librerías Cerezo, Escala, Santos Ochoa y Casa del Libro; editorales Penguin Random House Grupo Editorial, Pepitas de Calabaza, Burcarini, Siníndice, Cumbres y Mahali Ediciones; Galería Aguado, Spoonful, Kippel.Blog, Peepart Project, Womenteck, Moda Sostenible, Artelar y Munición.

Cabe resaltar este sábado que María Dolores Malumbres recibirá el Premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2018 por toda su carrera en la música. Será en el Espacio Lagares.

Entre el denso programa de actividades, destacan las exposiciones 'Fields', de la logroñesa Ana Montiel en la sala 'Amós Salvador' (20 de mayo); 'Al hilo del paisaje', fotografías de Lucía Loren, y la muestra de Inés Lozano 'Y se hizo la luz' ( Caja Rioja-Gran Vía) del 7 de marzo al 4 de abril y 'Vanguardistas II. Mujeres en las artes en España', (Caja Rioja-La Merced) del 1 al 24 de marzo.

La Esdir acogerá 'Mujeres en el diseño', una intervención artística en el jardín, el magazine Spoonful.es organiza la exposición 'online' 'Human' de Barbara Traver, 'La Gota de Leche', expondrá obras de Sal Viral, Alicia Adarve y Regina Rivas (hasta el 14 de marzo) y la sala 'Gonzalo de Berceo' acoge el 4 de marzo la obra 'Saber que se sabe'.

La Filmoteca de La Rioja proyectará 'Forget about Nick' (6 de marzo), 'Our Love Story' (7 de marzo), 'Recuerdos de Fukushima' (13 de marzo, 'The Truth Beneath' (14 de marzo), 'Faut pas lui dire' (20 de marzo) y 'A single Rider' (21 de marzo).

A lo largo de estos tres meses se multiplicarán las charlas de artistas y escritoras, como Marina Pascual, Blanca Ortiga, Elvira Valgañón, Natalia Gómez, Antonia Santolaya, Laura Laya, Isabel Lizarraga... El verso no faltará a la cita con el ciclo 'Poesía en danza', con Julia Baigorri, Cristina Boyacá, Nuta Craciun y Janina Sfetcu; Jornadas de Diseño de la Esdir, con Marre Moerel, Naia del Castillo, Belén Torregrosa y Adriana Bacca; conciertos de Ángela Muro, Elena Aranoa o Rafaela Carrasco.

Además de diferentes exposiciones colectivas, el Museo Würth proyectará la película 'Paula. Retrato de una artista', dirigida por Christian Schwochow.