Muerte de un gigante El escritor Philip Roth, en una imagen de 2010. / E. THAYER / REUTERS Philip Roth, para muchos el mejor escritor de las últimas décadas, fallece a los 85 años CÉSAR COCA Jueves, 24 mayo 2018, 00:39

Sexo, amor, culpa, soledad, furia y muerte son los ingredientes habituales de la literatura; la diferencia entre unos autores y otros está en su tratamiento formal. En manos de Philip Roth, el resultado ha sido una serie de obras maestras. El para muchos mejor escritor de las últimas décadas murió ayer a los 85 años en un hospital de Nueva York por un fallo cardiaco. Tenía problemas de corazón desde hace un cuarto de siglo y le habían instalado cinco 'by pass'. Después de ganar todos los premios mayores de la literatura -salvo el Nobel, para bochorno de la Academia sueca-, se había retirado en 2012, el año que fue distinguido con el Príncipe de Asturias de las Letras, porque se consideraba sin fuerzas para abordar un nuevo proyecto. El «escritor obsesionado por el sexo» y «judío antisemita», odiado por integristas de todas las religiones, sionistas recalcitrantes y feministas radicales, ha callado para siempre.

«No puede imaginarse lo aburrida que sería mi autobiografía», comentó una vez durante una entrevista. Y en parte tenía razón. Nacido en Newark el 19 de marzo de 1933, formaba parte de la segunda generación de estadounidenses de una familia de judíos de origen polaco. Su adolescencia fue tranquila, lejos de las inquietudes que ya germinaban en la próxima Nueva York. Más tarde se graduó en Literatura inglesa, se alistó en el Ejército durante un año y se casó con Margaret Martinson, una camarera bella, inestable y adicta a la mentira. Ese mismo año (1959) publicó 'Goodbye, Columbus', una recopilación de varios cuentos y una novela, con la que ganó el National Award.

Por una obra Ganó dos veces el National Book Award ('Goodbye, Columbus' y 'El teatro de Sabbath'), otras dos el Faulkner ('Operación Shylock' y 'Elegía') y el del Círculo de Críticos ('La contravida' y 'Patrimonio'). Además, consiguió el Pulitzer ('Pastoral americana'), el Ambassador Book ('Me casé con un comunista'), el Hemingway ('La mancha humana') y otros. Por su trayectoria Booker International, Nabokov, Academia USA de las Artes y las Letras, Príncipe de Asturias, etc.

Durante más de treinta años compaginó la enseñanza de la Literatura (impartió clase en Princeton, entre otras universidades) con la creación. Ya en su segunda novela, 'Deudas y dolores', el personaje central es un joven profesor judío. Lo repetirá en muchas de ellas, con un protagonista que envejece al mismo tiempo que el autor. A partir de 'Mi vida como hombre' (1974), ese personaje ha tenido un nombre y se ha convertido, con toda claridad, en su álter ego: Nathan Zuckerman.

Pero antes había muerto Margaret en un accidente de tráfico cuando estaban en pleno proceso de divorcio. Roth usó su difícil relación en 'Cuando ella era buena', que tuvo un cierto éxito. Nada comparable al bombazo de 'El mal de Portnoy', una novela que los sectores más conservadores tacharon directamente de pornográfica porque su protagonista es un obseso del sexo y un masturbador compulsivo.

Novela a novela, siguiendo el modelo de Saul Bellow, a quien profesaba una gran admiración -al parecer algo enturbiada cuando el autor de 'Herzog' vivió un romance con una joven con la que Roth salía-, fue construyendo una visión muy ácida de la sociedad estadounidense, y sobre todo del estilo de vida de los judíos.

Los grandes asuntos

En sus últimos años, ha tocado todos los grandes problemas de su país: el puritanismo, el miedo, la soberbia, la incapacidad para relacionarse con gente de otras creencias y valores, la hipocresía... Y la soledad y la muerte. Soledad y muerte unen al veterano profesor y la estudiante de doctorado de 'El animal moribundo' (al parecer, ella es un trasunto de una joven a la que Roth persiguió con escaso éxito en sus últimos años en la universidad); soledad y muerte son también los ejes en torno a los que gira 'Elegía', la historia de un publicista ya octogenario que ve cómo todos van muriendo a su alrededor.

Roth ha partido siempre de sus propias vivencias para construir su literatura. Lo ha hecho en los libros de 'no ficción', como 'Patrimonio', en el que relata la muerte de su padre mientras él está ingresado en un hospital. Y lo ha hecho en la ficción pura, como en 'Sale el espectro', donde un septuagenario sufre por la impotencia causada por una operación de próstata cuando se enamora de una joven. Si, como dice uno de sus personajes, el sexo es la única venganza conocida contra la muerte, él ya había quedado a su merced.

Sus últimas obras carecen del humor y la ironía de las anteriores y están embargadas por un profundo pesimismo. En la entrevista que concedió al 'New York Times' hace unos meses, hablaba de la sorpresa que para él significaba despertarse un día más. A los 35 años, temía morir cada noche y por eso le costaba conciliar el sueño, hasta que se convenció de que no debía preocuparse por eso antes de los 70. «Nunca imaginé que llegarían tan rápido», confesó al cumplirlos. En 'Elegía', cuando trata de recuperar el contacto con viejos amigos y descubre que muchos han muerto y otros están muy enfermos, el protagonista hace una reflexión: «La vejez no es una batalla. La vejez es una masacre». Roth no ha necesitado morir para entrar en la Historia. Sus libros lo han llevado hasta ella.