«A la muerte le debo mi carrera y por eso disfruto la vida a tope» Productor, músico y diseñador, además de artista, protagoniza 'La Torre Oscura', película basada en la novela de Stephen King Idris Elba Actor MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Miércoles, 16 agosto 2017, 00:32

Idris Elba es el hombre del momento. En otoño estrena 'Thor: Ragnarok'; ahora protagoniza la miniserie 'Guerrilla' y tiene anunciada una nueva temporada de 'Luther' para el año próximo. Además, el viernes estrena en los cines su última película, 'La Torre Oscura', dirigida por Nikolaj Arcel. La cinta es la adaptación de la serie de novelas de Stephen King. Elba interpreta a Gunslinger, un guerrero interplanetario a la caza del Hombre de Negro, papel interpretado por Matthew McConaughey, un demonio que intenta destruir el universo. Icono de moda y estrella de Hollywood, Elba, de 44 años, representa al artista total que triunfa como diseñador, productor, practicante de kick-boxing, actor y dj bajo el nombre de Driis.

-¿Cómo describiría la película 'La Torre Oscura'?

-Es un historia futurista que cruza géneros cinematográficos. Imagina el mundo que se describe en la serie 'Westworld' -serie sobre drones y humanos que emite HBO-, encontrándose con el de 'Matrix'. A mi me toca ponerme unas botas muy chulas de vaquero, un abrigo de cuero largo, diseñado con una armadura, y unas pistolas. No te voy a negar que nos hemos tomado ciertas libertades artísticas con la historia de King, sin embargo, eso es parte del proceso. Hemos dejado a un lado el sombrero y lo hemos cambiado por una bufanda (se ríe).

-Su personaje es un caballero del futuro, ¿se parece a él?

-No, yo diría que es un llanero solitario con ganas de venganza. Es un artista disparando. Uno puede pensar en Clint Eastwood a la hora de analizar el personaje. Si me comparan con él me sentiría honrado. Sinceramente, considero a Gunslinger un personaje muy complejo. Si en algo me parezco a él es en que a ninguno nos da miedo la muerte.

-¿Tuvo ocasión de hablar con Stephen King sobre la historia?

-Sí. Nos visitó durante el rodaje en varias ocasiones. Es un hombre muy profesional y respetuoso, que no dijo nada sobre los cambios que se han hecho en su historia. Me dio un abrazo y me explicó que mi papel era muy oscuro. La verdad, le considero un genio.

-Usted no descansa de trabajar en el cine y en la televisión.

-Me gusta forma parte de historias que tengan un significado. Ser productor de series como 'Guerrilla' me permite dar forma al contenido. Soy un hombre negro, de nacionalidad británica y me gusta unir mi voz a personajes que van a provocar más de una conversación.

-Además de actor y productor es luchador, diseñador y músico. Su vida da para mucho.

-Me gusta la variedad, nunca estoy sin hacer nada. Mi música y mi carrera de actor van de la mano. Como artista me gusta crear. La muerte es protagonista en nuestras vidas y a ella le debo mi carrera contra el tiempo. Cuando mi padre falleció hace unos años me quedé totalmente confundido. Se fue sin cumplir muchos deseos, por eso quiero disfrutar mi vida a tope. Mientras viva voy a hacer lo que me dé la gana.

-¿Cómo consigue mantenerse en forma para vivir con tanta exigencia física?

-Estoy preparado. Me gusta entrenar. He conseguido que mi cuerpo y mi alma estén en sintonía. La edad es un número. Fui luchador de kick-boxing y sé cómo mantener mi cuerpo y mi mente en forma.

-¿Entrena muchas horas al día?

-Lo más importante de mi preparación es la meditación, porque es entonces cuando tu cuerpo desconecta del espíritu. Trabajo mejor cuando duermo menos, pues así se estimula mi cerebro y no me siento tan cansado.

-¿Qué se necesita hoy en día para ser un buen dj?

-Conectar con el público. Transmitir una energía que cambie la actitud de la gente con las vibraciones. A mí me gusta la música house porque tiene un ritmo muy positivo. Hay que entender de música y de energía para ser un buen dj.

-Usted, además, es diseñador de una línea de ropa.

-Sí, me gusta crear. Estoy muy orgulloso de mi paso por el mundo del diseño y de la moda. Creo que todo el mundo expresa lo que siente cuando se viste. Creativamente no me limito en nada.