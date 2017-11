Muere Malcolm Young, fundador y guitarrista de AC/DC, a los 64 años Malcolm Young Aquejado de demencia, sobrevivió apenas en mes a su hermano George, el productor de la banda fallecido el pasado 23 de octubre M. L. Domingo, 26 noviembre 2017, 00:22

Madrid. Malcolm Young, cofundador con su hermano Angus de la banda australiana AC/DC falleció ayer a los 64 años. El grupo comunicó en su página de Facebook la muerte de Young, que sufría una efermedad neurodegenerativa. Era compositor, vocalista y guitarrista de la legendaria banda de rock duro formada en 1973 y con éxitos como 'Highway to Hell', 'Back in Black'.

Malcolm Young sobrevivió apenas un mes su hermano George, productor de AC/DC y guitarrista de la banda Easybeats, muerto el pasado 23 de octubre a los 70 años. Malcolm participó entre 2008 y 2010 en la gira 'Black Ice', pero en abril de 2014 anunció su retirada por problemas de salud. En septiembre pasado, tras confirmarse que padecía demencia, ingresó en un centro especializado en Sídney.

«Con enorme dedicación y compromiso, él fue la fuerza impulsora detrás de la banda», aseguró la formación. No precisó dónde murió pero sí que «falleció pacíficamente con su familia», su esposa O'Linda, sus hijos Cara y Ross, tres nietos, una hermana y un hermano. «Malcolm, trabajo bien hecho», le despedía su hermano Angus.

Nacido el 6 de enero de 1953 en la ciudad escocesa de Glasgow, Malcolm emigró a Australia en 1963 con parte de su familia. En 1973 fundó en Sídney AC/DC junto a sus hermanos Angus y George. Tres años después se trasladaron a Londres donde iniciaron su exitosa carrera internacional. Tras la muerte de Bon Scott, primer vocalista en 1980, lanzaron el disco 'Back in Black'. Se sucedieron luego álbumes como 'For Those About To Rock' (1981), 'Flick Of The Switch' (1983), '74 Jailbreak' (1984), 'Fly On The Wall' (1985), 'Who Made Who' (1985) y 'Blow Up Your Video' (1988). En la década de los 90 redujeron su producción discográfica.