Muere Federico Luppi, el galán porteño El actor Federico Luppi, en una imagen del 2002. :: maIte bartolomé El actor argentino, que vivió en España, fallece a los 81 años tras sufrir un accidente doméstico OSKAR BELATEGUI Sábado, 28 octubre 2017, 00:17

Federico Luppi era para Guillermo del Toro «el actor más grande de habla hispana». «Nuestro Olivier, nuestro Day Lewis, nuestro genio», tuiteó el director mexicano al conocer su muerte a los 81 años. Federico José Luppi Malacalza (Ramallo, 1936) falleció ayer en Buenos Aires como consecuencia de las complicaciones de un coágulo que tenía en la cabeza desde abril, cuando tropezó y se dio un golpe en la cabeza con una mesa en su propia casa. A su lado estaba su esposa, la riojana Susana Hornos, con quien se casó en 2003. El actor tenía la nacionalidad española y vivió en nuestro país largas temporadas.

Casi 80 largometrajes componen la filmografía del intérprete argentino con más premios Cóndor de la historia (equivalente a nuestros Goyas): seis por 'El romance del Aniceto y la Francisca', 'Tiempo de revancha', 'Sol de otoño', 'Un lugar en el mundo', 'Plata dulce' y 'Martín (Hache)'. También recibió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y obtuvo dos nominaciones al Goya.

Películas más destacadas 'Después del último tren' (1969) 'La revolución' (1973) 'Tiempo de revancha' (1981) 'La vieja música' (1985) 'Cronos' (1993) 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto' (1995) 'Éxtasis' (1995) 'Rosarigasinos' (2001) 'El último tren' (2002) 'Pasos' (2005), como director. 'Elaberinto del fauno' (2006) Premios Mejor actor Sitges (1993) Mejor actor Ondas (1995) Mejor actor San Sebastián (1997) Ciudad de Huelva (2001) Mejor Actor Seminci (2002) Seis Cóndor como Mejor Actor (1967, 1981, 1982, 1992, 1996 y 1997)

Criado en una modesta familia de ascendencia italiana, Luppi trabajó como administrativo y corredor de seguros para pagarse los estudios de Arte Dramático. Rodolfo Khun le ganó para el cine en los 60 con cintas costumbristas como 'Pajarito Gómez' y 'Noche terrible'. 'La Patagonia rebelde', de Héctor Olivera, y, ya en los 80, 'Tiempo de revancha', le auparon al olimpo de los intérpretes en castellano.

Guillermo del Toro le quiso para 'Cronos', 'El laberinto del fauno' y 'El espinazo del diablo'. Con Adolfo Aristarain hizo 'Tiempo de revancha', 'Un lugar en el mundo' y 'Lugares comunes', entre otras. John Sayles ('Hombres armados') y Agustín Díaz Yanes ('Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto') también contaron con la imponente y elegante presencia de Luppi, que debutó como director en nuestro país a los 69 años con 'Pasos', una crónica de la Transición escrita por su mujer. Su última película hasta la fecha es 'Nieve negra', estrenada el pasado mes de abril.

«Amargado y solitario»

Federico Luppi mantuvo una relación de amor-odio con Argentina, país en el que fue una figura admirada y controvertida. Primero, el régimen de Videla le obligó a frecuentar los escenarios y platós españoles; después fue víctima del corralito y se quedó sin ahorros. «Me robaron mi futuro, todo lo que tenía ahorrado para disfrutar de mi vejez y poder ser más selectivo con los proyectos que me ofrecían», confesaba a este periodista en 2002. «Los dos últimos años me había convertido en un individuo intratable y aguafiestas. Soy un derrotado, pero no un fracasado».

El actor vivió sus peores días cuando fue acusado de ser un maltratador por su segunda mujer, la actriz Haydeé Padilla, durante los diez años en que estuvieron juntos. Siempre negó las acusaciones. También tuvo problemas legales al no pasar la pensión alimenticia a su tercer hijo. En los meses anteriores a su accidente, Luppi criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri. En su última entrevista a finales de marzo aseguraba que el dinero no le alcanzaba para llegar a final de mes.

«Estoy decepcionado, amargado, tristón, solitario», se desfogaba el intérprete, que poco antes de sufrir la fatal caída había terminado el rodaje de 'Necronomicón: el libro del infierno'. «Pocos actores supieron tocar las conciencias como él. Que la tierra te sea leve maestro», despedía el líder de Podemos Pablo Iglesias, en alusión al cine combativo que le dio a conocer en España.