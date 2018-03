«Un monólogo de hora y media exige muchísimo rigor y preparación» La actriz María Hervás caracterizada en el papel de Iphigenia. :: l.r. María Hervás Actriz La actriz madrileña protagoniza en el Salón de Columnas del Bretón (21.00 horas) 'Iphigenia en Vallecas', portentoso monólogo de una mártir contemporánea ESTÍBALIZ ESPINOSA* EESPINOSA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 23 marzo 2018, 00:24

El pasado lunes fue reconocida como Mejor actriz protagonista de teatro en los XXVII Premios Unión de Actores, categoría en la que competía con Blanca Portillo y Clara Sanchís. Su 'Iphigenia en Vallecas', una mártir contemporánea y suburbial, no sólo cautiva a los compañeros de profesión, también a la crítica y al público. Hoy, María Hervás volverá a lucir chándal, mallas y aros gigantes para recrear a una 'Ifi' a la que llaman choni, guarra y quinqui por la calle; una mártir de la sociedad que sube al escenario para cobrarse la deuda de su sacrificio.

-Su 'Iphigenia' es una mártir contemporánea sacrificada por la propia sociedad.

-Sí, y su sacrificio está ligado a las consecuencias de un sistema como el nuestro, neoliberal y capitalista, donde las personas menos favorecidas tienen graves conflictos con respecto a derechos fundamentales.

-Este trabajo es un reto profesional y personal. ¿Cuándo se ha dejado en este papel y en esta obra?

-En realidad, todo. Es un proyecto personal que coproduzco con mi socio Antonio C. Guijosa, aunque a Antonio lo conozco después de leer el texto, traducirlo y adaptarlo (de 'Iphigenia in Splott', de Gary Owen). Parte de una necesidad mía de contar algo que me importa mucho y me parece fundamental llevar sobre todo a un público teatral que coincide con una clase media más favorecida. Ellos son los que se tienen que enterar de que, para disfrutar de los beneficios que tenemos, esta sociedad del bienestar viene sostenida por clases inferiores que padecen muchas restricciones y deficiencias. Y si a día de hoy no se puede paliar esa desigualdad, como mínimo es muy necesario que la conozcamos para, al menos, no etiquetar y faltar al respeto a la gente con estas cosas despectivas de las chonis, los quinquis...

-Una llamada de atención directa a quien quiere que se entere de esta realidad.

-Bueno, directa...

-Más directo que el teatro no se me ocurre.

-Si fuera absolutamente directa tendría que hacer 'Iphigenia' en el Parlamento o en el Congreso, pero como a día de hoy el Parlamento es un circo pero no un teatro...

-Esta adaptación de la obra de Owen es cosa suya. ¿Ha sido esto una ventaja a la hora de traer al personaje de Iphigenia a su terreno?

-Sí, pero no creo que lo haya hecho adrede. No fui tan audaz o tan rápida como para ponérmelo fácil ya a la hora de adaptarlo. Yo lo hice como creí que había que hacerlo, de la manera más profesional y más rigurosa posible. Pero, evidentemente, a la hora de hacer una traslación del idioma, de la cultura, del barrio... lo hago con mis conocimientos y mi campo de significantes.

-Sostener un monólogo hora y media sin bajar la guardia es un ejercicio no apto para cualquier actor. ¿Cómo lo consigue?

-Con muchísimo rigor y preparación. El actor tendrá un porcentaje de talento, pero fundamentalmente esto es un oficio. Y para subir durante hora y media al escenario hay que conocer muy bien tu trabajo y estar muy entrenado en tu oficio.

-Este entrenamiento ya le venía desde que hizo 'Confesiones a Alá'.

-Sí, y luego interpreté 'Amnesia para un solo espectador' en el María Guerrero, que lo hacía siete veces al día durante media hora, y también con unas transiciones emocionales grandes. Es verdad que estoy especialmente entrenada en el tú a tú pero, independientemente de que las circunstancias de mi carrera se han dado así, cualquier persona que se llame actor o actriz debería poder enfrentarse a cualquier reto, mejor o peor.

-¿Y cómo se le queda a uno el cuerpo durante este viaje teatral a través de todos los estados emocionales posibles?

-Tras diez minutos de función estoy extenuada físicamente porque tengo que estar muy ahí, sino Ifi te lleva por delante. Ten en cuenta que el drama que yo vivo en el teatro lo viven las personas tres o cuatro veces en su vida, y te deja reventado. Lo que pasa es que, como esto no deja de ser una ficción, a la media hora me recupero y es como si estuviese ultrameganutrida de energía del acto comunitario que ha tenido lugar. La respuesta de la gente es tan excepcional, tan íntima, tan verdadera que salgo beneficiada de eso.

-«Cada uno de vosotros está en deuda conmigo y esta noche he venido a cobrar lo que es mío», dice Iphigenia sobre las tablas. ¿De qué modo se cobra esta deuda?

-Informando. Ifi es un personaje tremendamente generoso que llega a una decisión vital y rechaza un bien que le pertenece en pos de un beneficio común, de una comunidad. Este tipo de actos casi aristotélicos no los hace prácticamente nadie hoy en día. Esto le dignifica y lo que viene a decir cada noche al público es: 'yo he hecho una cosa con la que he salido perjudicada, la he hecho en favor de vosotros, y aún así seguís pensando que soy una choni y una quinqui de mierda. Pero no voy a dejar vuestras conciencias intactas. No os voy a permitir, como hace el Gobierno y la sociedad en general, que seáis unos cabrones y aún así durmáis tranquilos. Al menos tenéis que conocer por qué estáis así'. Esa es su reivindicación.