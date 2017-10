MIRAR «Ver bien exige un alma limpia, un corazón que, libre de egoísmos, intrigas, mezquindades, palpite en el perdón, en la concordia, en la comunión fraterna. Entonces verá bien. Verá del todo» IGLESIA Sábado, 21 octubre 2017, 23:57

Qué don el de mirar! Sé de personas que se pasan las horas soleadas sentadas en un banco del parque o del paseo, mirando el ir y venir de los pequeños, el lento caminar de los ancianos, el vuelo de las aves, las hojas sacudidas por el viento, el rito cotidiano de la vida del pueblo o la ciudad. No necesitan más para sentirse vivas, inmersas en el curso de las horas. Esa es su vacación.

¡Qué don el de mirar! Hay quien no tiene más recurso para salir de casa que la ventana de la sala donde vive. Y allí entretiene el tiempo, vuelve a sentir el aire de las cosas, aunque sea a través de los cristales. Y si alguien al pasar alza la mano y lo saluda, entonces la satisfacción aumenta y le parece que, a pesar de los años, vuelve a estar en la acera y recorrerla por su propio pie.

Hay quien no se conforma con los alrededores, quien rebasa fronteras para saber del mundo de los otros, los de lejos, y poder ejercer de ciudadano del mundo. Prensa y televisión le hacen posible cumplir tales deseos, facilitándole el poder ir más allá. Y así recorre el mundo o deja entrar al mundo en su aposento para mirar y ver de cerca cuanto acontece en él.

Hay quien prefiere un libro, para poder pararse ante el hallazgo de un pensamiento hermoso, de una frase impactante y dejarse empapar de su virtud. ¡Qué buen amigo el libro!

Pero mirar no es solo conocer, captar sucesos, colonizar la realidad. Mirar es asimismo desvelarse, revelarse a sí mismo, proyectar hacia afuera la propia intimidad.

El ser humano es relación profunda, calidad compartida. Se realiza dando y recibiendo, ofreciendo, aceptando. En la medida en que se da y recibe, en la misma medida es venturoso.

Los ojos saben dar y recibir. Qué hermoso es poder darse a través de ellos. Y poder acoger y recibir desde ellos mismos. Qué bien supo vivirlo y expresarlo nuestro san Juan de la Cruz en aquellos versos de su Cántico: «Cuando tú me mirabas/ su gracia en mí tus ojos imprimían...». Cómo evoca el momento de sentirse mirado, con qué gozo e intensidad lo revive al recordarlo y poetizarlo. En ese tú a tú con el Amado, cómo saborea san Juan el proceso de comunicación amorosa a través de la mirada, cómo le agradece al Señor desde la profundidad de su ser que le haya entregado y trasvasado su gracia, su belleza, su intimidad misma sin reparos.

Ver no es solo cuestión oftalmológica. «No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos», le recordaba el zorro al Principito. Y este lo repetía para no olvidarlo, para no olvidar nunca que el mirar nace siempre de lo hondo y ve en lo contemplado siempre un signo que lleva más allá.

Con qué claridad vio y nos dijo Bécquer, el inspirado huésped de las nieblas «que el alma que hablar puede con los ojos / también puede besar con la mirada».

Ver bien exige un alma limpia, un corazón que, libre de egoísmos, intrigas, mezquindades, palpite en el perdón, en la concordia, la comunión fraterna. Entonces verá bien, verá del todo. Que ver será abrazar, ser abrazado, gustar la luz más alta, la dicha más completa.

Jesús de Nazaret, en su discurso del monte nos lo dijo (Mt. 5, 8), nos lo dejó grabado para siempre en frase intemporal y lapidaria: «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios».

¡Qué don el de mirar!