Mikel Erentxun se suma al MUWI Mikel Erentxun mezclará temas de su último trabajo, 'El hombre sin sombra', con otros clásicos de su repertorio. El fundador de Duncan Dhu se suma a Sidonie, Depedro, Smile, Iseo & Dodosound and the Mousehunters y Carmen Boza

El músico y fundador de Duncan Dhu Mikel Erentxun se sube al carro del MUWI La Rioja Music Fest, evento cultural que se celebrará en Logroño del 23 al 26 del próximo mes de agosto. El MUWI continúa desgranando su cartel, pese a que todavía quedan más de cinco meses para que se celebre, y no cabe duda que el nombre de Erentxun le aporta pedigrí. Hasta este momento, la organización del festival había confirmado la presencia de Sidonie, Depedro, Smile, Iseo & Dodosound and the Mousehunters y Carmen Boza

Mikel Erentxun es un artista conocido y reconocido, que lleva haciendo música desde hace más de tres décadas. En el verano de 1984, la fusión de algunos integrantes de los grupos Aristogatos y Los Dalton desembocó en el nacimiento de Duncan Dhu, en San Sebastián, con Mikel Erentxun (cantante), Diego Vasallo (vocalista y bajista) y Juan Ramón Viles (guitarra y batería). Un lustro después, fueron Erentxun y Vasallo los que permanecieron en la banda guipuzcoana, que todavía sigue en activo tras varias disoluciones y reencuentros.

Como artista en solitario, Mikel Erentxun fue convocado el año pasado en el XX Aniversario de Sonorama para formar parte de la superbanda con la que celebrar su cumpleaños.

Cancionero reconocible

Con una dilatada carrera, el músico español nacido en Venezuela (Caracas, 1965) ha forjado un cancionero muy reconocible y personal. De la duncandhuniana 'Y sin embargo te quiero' a la amarga pero ilusionada 'Héroe', la abrasadora 'El principio del final' (con guiño a Bob Dylan en los primeros versos) o a la casi evanescente 'Enemigos íntimos'. Tanto en su carrera en el grupo Duncan Dhu como solista, muchas de las canciones que interpreta -algunas compuestas por él o Diego Vasallo y otras, versionadas- se han convertido en himnos para varias generaciones: 'Cien gaviotas', 'En algún lugar', 'Una calle de París', 'Esos ojos negros' o 'Jardín de rosas' forman ya parte del imaginario popular.

Revellín y Franco-Españolas

Hasta ahora, el MUWI La Rioja Music Fest 2018 había anunciado la presencia de Sidonie, que recaló en Logroño este pasado fin de semana en su gira XX aniversario, Depedro, uno de los grandes triunfadores de la última edición de Actual, Iseo & Dodosound W/ The Mousehunters, banda revelación del pasado verano en los festivales de Sonorama, MUGACU y Rototom Benicasim, Carmen Boza, una cantante en plena evolución, así como los frescos y enérgicos Smile. Erentxun no será la última novedad en el cartel.

Esta tercera edición del MUWI llega también con otras novedades y sorpresas en el apartado de actividades, gastronomía y experiencias, que redundarán en que su ADN riojano. Entre el 23 y el 26 de agosto, la música y el mundo del vino tomarán la ciudad con más de 30 actuaciones en los dos escenarios principales del festival: la Muralla de El Revellín y las Bodegas Franco-Españolas.