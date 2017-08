El rey del miedo Sábado, 19 agosto 2017, 00:14

Este cuento del maestro del terror Stephen King, escrito en su día como homenaje al relato de otro gran escritor estadounidense ('El joven Goodman Brown', de Nathaniel Hawthorne), sigue siendo más de veinte años después de su primera publicación uno de los 'must' de la carrera de King. En 1995 ganó el premio World Fantasy Award, y no fue ese el único reconocimiento que le dieron. Y todo por una pequeña anécdota infantil... O no tan pequeña. El narrador es un hombre anciano que no ha podido olvidar, nunca, una experiencia terrible de su infancia (algo muy en común en los relatos de King, como en el gordísimo 'It' o en el que inspiró la película 'Cuenta conmigo'): un día se despertó y se encontró con el diablo, que le profetizó toda clase de cosas horribles... Y aunque el chaval estaba ya bastante escarmentado, pues solo un año antes había muerto su hermano, aquella experiencia, tal vez un sueño, no puede contarla sin estremecerse. Las ilustraciones de Ana Juan para esta nueva edición, de Nórdica, acompañan a la lectura.