La menor exculpa al cuarto futbolista de la Arandina en la agresión sexual El abogado de la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, a la salida del juzgado. / P. SANTAMARÍA / EFE Las defensas de los tres exjugadores cuestionan el testimonio de la víctima y consideran que está en entredicho por el vídeo y los audios SUSANA GUTIÉRREZ Viernes, 5 enero 2018, 00:49

ARANDA DE DUERO. No nombró en su anterior declaración al cuarto jugador de fútbol porque este no participó en los hechos denunciados. Esa es la explicación que dio ayer ante la juez y la fiscal la menor de 15 años que denunció a tres futbolistas de la Arandina CF por una presunta agresión sexual. Testificó alrededor de media hora a petición de la instructora, después de que dos testigos pusieran sobre la mesa, el pasado martes, unas notas de voz y un vídeo compartidos por la víctima. Mientras que las acusaciones mantienen que, en lo que se lleva de instrucción, en todo momento, se está ratificando la versión de la menor, las defensas de los tres jugadores insisten en que hay contradicciones evidentes que ponen en duda su testimonio. El vídeo grabado la noche en la que supuestamente ocurrieron los hechos en el piso de los deportistas es uno de los documentos que, según los letrados de la defensa, hace tambalear el testimonio de la denunciante. Grabado antes de la supuesta agresión, que la víctima sitúa el 24 de noviembre sobre las 20:00 horas, el vídeo fue compartido por la menor, horas después, hacia las 22:45, en una red social y en un grupo de WhatsApp de varios adolescentes. En la grabación, de nueve segundos de duración y realizada a través de una aplicación musical, se ve a un cuarto futbolista que, en ningún momento, aparece en la primera declaración de la menor ante la juez.

El letrado de la acusación popular (ejercida por la asociación Clara Campoamor), Luis Alberto Calvo, achacó a la «inmadurez» la decisión de la menor de compartir la grabación con sus amigos horas después de que se hubiera producido la supuesta agresión sexual y confirmó que el vídeo fue grabado antes de que se produjera el supuesto delito. La joven, según el letrado, mantuvo que no había dado el nombre del cuarto jugador al «no tener nada que ver» en la situación que se está investigando y detalló que, a pesar de que aparece en el vídeo grabado el día de autos en el piso de los tres futbolistas, el cuarto joven abandonó el inmueble antes de que sufriera la agresión. «No da el nombre por no perjudicarles; una de las cosas que siempre ha dicho la menor es que no quiere que les pase nada a ninguno de ellos, es una de las cosas por las que le ha costado tanto que ella denunciara», manifestó Calvo.

Sin embargo, para las defensas de los jugadores, el documento audiovisual es una de las pruebas que hace perder solvencia al testimonio de la joven de 15 años. «Ahora mismo, su versión está en entredicho, hay declaraciones muy contradictorias que ponen en duda la veracidad», apuntó Olga Navarro, abogada de Víctor Rodríguez. La actitud de la víctima es otro de los aspectos que no les cuadra a las defensas de los deportistas, según José Angel Álvarez, abogado de Raúl Calvo. «Entre el día que ocurrieron los hechos y la fecha en la que se formula la denuncia pasan tres semanas y a nosotros nos parece increíble que durante todos estos días ella siga llevando una vida normal, siga acudiendo a los partidos de fútbol, pensamos que no es compatible con los hechos que ella narra», consideró.

El número de veces que la menor estuvo en el piso de los jugadores es otra de las contradicciones entre los testimonios de la menor y los futbolistas y así lo mantienen sus respectivos abogados. La víctima sostiene que, el día de los hechos, fue la primera ocasión y la única vez que accedió al inmueble de la calle San Francisco 40, según indicó la acusación popular. Por el contrario, los jugadores mantienen que la menor de 15 años estuvo, al menos, una vez más en la vivienda. Aluden al lunes 20 de noviembre para fechar su estancia anterior en el piso e incluso consideran que la menor mezcla las fechas y las situaciones, según fuentes de la defensa.