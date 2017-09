Méndez de Vigo, sorprendido por el «otoño calentito» que anuncia el PSOE en educación

Madrid. «Sorprendido». Así dijo sentirse ayer el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, al ser preguntado por el «otoño calentito» que el PSOE ha anunciado en materia de reformas educativas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo pidió a los socialistas «seriedad» y recordó que existe un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos que establece que todas las reformas serían abordadas en el seno de la Subcomisión sobre el Pacto Social y Político por la Educación.

La responsable federal de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, avanzó el jueves que su partido tiene intención de presentar varias iniciativas parlamentarias con el objetivo de quitar el valor académico a la asignatura de Religión o prohibir los conciertos y las subvenciones a los colegios privados que separan en distintas clases a niños y niñas. Según Méndez de Vigo, este anuncio siembra la «intranquilidad» entre los padres y los profesores.

El ministro de Educación recordó que el pacto de Estado en la materia es reclamado desde todos los sectores sociales y políticos. «Todos los grupos están a favor de ello, espero que el PSOE también; si no está, que nos lo diga, si no, no le haré mucho caso», agregó. Méndez de Vigo ironizó sobre el anuncio de los responsables de Educación socialistas. Dijo que estas propuestas podrían englobarse dentro de las expresiones «llamativas» que han realizado a lo largo del verano y que estarían debidas a «golpes de calor». Entre otras, citó la de «llamar esquiroles a la Guardia Civil que estaba cumpliendo con su función en El Prat».