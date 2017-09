Melchor Rodríguez, el anarquista que salvó a miles de franquistas

El socialista Joaquín Leguina y el anarquista Rubén Buren han aparcado sus diferencias para armar la novela que rescata y reivindica la maltrecha memoria de Melchor Rodríguez García (Sevilla 1893-Madrid, 1972). Es el 'ángel rojo', el anarquista íntegro y humanista que salvó a miles de franquistas y falangistas de la vorágine asesina en el Madrid republicano. «Entre 12.000 y 22.000 según las fuentes y las cuentas de mi bisabuelo» aclara Buren, bisnieto de Rodríguez y coautor con Leguina de 'Os salvaré la vida' (Espasa), ganadora del premio Alfonso X El Sabio de novela histórica.

Novelan al alimón la vida del último alcalde del Madrid republicano, el que se enfrentó a los anarquistas y comunistas más sanguinarios en el infierno de la capital sitiada, y a quien vejaron los socialistas y respetaron los franquistas. El que se encaró a Carrillo y atizó un sopapo al líder comunista para detener las sacas y los asesinatos en masa de Paracuellos. El libertario íntegro que incluso en la muerte logró hermanar a anarquistas y fascistas. En su entierro se cantó 'A las barricadas'. Sobre su ataúd se colocó un crucifijo junto a las enseñas de la FAI y se rezó un Padrenuestro. Asistieron capitostes franquistas y camaradas de 'Los libertos' el grupo anarquista que creó Rodríguez.

«Ya era hora de que los anarquistas fueran los buenos», apunta Buren, que ya dedicó una pieza teatral a su «justo y valiente» bisabuelo y que colaboró en el documental de Alfonso Domingo sobre Melchor Rodriguez.

Torero y obrero

«Es una novela divulgativa, sin revanchismo y no violenta» dice Buren, para quien el 'ángel rojo' «no fue una 'rara avis'». «Por las ideas se muere pero no se mata» era el lema y la lección del trianero amadrileñado que fue Melchor Rodríguez, que no perdió jamás su acento andaluz.

Fue un obrero ilustrado que llegaría a ser delegado de Prisiones y el último alcalde del Madrid rojo, el que acabó entregando a Franco las llaves de la villa. «Un gesto terriblemente doloroso para él», dice su bisnieto. Huérfano de madre, fue torero, calderero, obrero elegante que acudía empingorotado a su taller, donde cambiaba el traje, el sombrero y la corbata por el mono.