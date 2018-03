EL MEJOR DE LOS ORTIGOSA

Estaba en deuda con Gonzalo Ortigosa Yoldi (GOY) por no haber acudido, tras mediar afable invitación, a la exposición que recientemente hizo en Lardero. Razones profesionales me lo impidieron. Es por ello que acudí puntual a la abierta en La Lonja el 23 de febrero, que confirmó con creces lo que intuí de la otra. Lo visto ahora -dos enormes y livianas piezas, en cuya ejecución manual ha intervenido entusiásticamente Miguel Ángel Martínez Olarte- confirma la vertiginosa evolución del artista. Pero barrunto que es para un público ducho en arte, por más que lo sea el que frecuenta y llena el establecimiento de la calle Beratúa 39/41. Es una exposición para ser explicada. Lástima que cada uno de los visitantes que están por ir no pueda volver a escuchar la impecable exposición teórica de GOY sobre unas obras vacías, razonadas, espirituales; ligadas a un largo trabajo pictórico y escultórico; que demuestran la angustia vivida, dominada. Empero, si puede, incluyéndose dentro de cada una de ellas, pensarse, dejarse llevar por un estado de conciencia que se ha dado en llamar 'flow' (fluir), interactuar.

Los papas de las religiones plásticas de las que GOY se ha sentido catecúmeno y humilde práctico han sido Cezanne, Oteiza y Malevich. Aunque Giotto y Velázquez también han sobrevolado sobre las obras que ahora presenta. No cosas nuevas, sino modo nuevo ('non nova, sed nove'; que dijo el clásico). Hierro bien administrado, forma de no salir de la exposición con rescoldera mental y el ánimo anémico. Una escultura más cerebral que manual, más de pensar que de tocar, más de introducirse en ella que de circuirla. Profundidad, espacio, vacío. Un partir de nada para acabar siendo un todo, un absoluto.

El constructivismo es una de las fuentes de inspiración del minimalismo. Como se decía de los minimalistas, GOY ha obligado al espectador a lidiar con el objeto físico que tenía delante, sin que en esa tarea le distrajera la personalidad del autor. Al contrario que la mayoría de los minimalistas, su obra sí tiene un sentido oculto y un orden.

Nacido en Logroño en 1978, licenciado en Humanidades, conferenciante, escritor, artista multidisciplinar, GOY ha expuesto en distintas salas de Logroño y de otras capitales de España. Y, además, tiene un hermano artista. Pero por la trayectoria de Gonzalo en La Rioja, me viene a mientes la malevolencia de Borges, cuando le preguntaron por Antonio Machado. «¡Ah, no sabía que Manuel tuviera un hermano!».

Pitos a esos aficionados a los toros -GOY lo es mucho- que se dicen amigos del artista y no acudieron a la inauguración. Y aplausos a los socios de La Lonja por el esfuerzo de autofinanciarse y por su conmovido entusiasmo por el arte contemporáneo. Carmelo Argáiz, José María Lema, Ana García, Pepa Estebas, Carlos Ramírez 'Zorromono', Javier Triviño y Anaís Rosón distinguen valor de precio. Aunque algunas de sus apuestas quizá sean poco vendibles, no he visto ninguna que no sea valiosa. Esta de GOY, ahí es nada, nos ofrece vacíos para que los ocupemos con sentimientos y sueños. ¿Tiene precio eso?