«A lo mejor me hice actor por timidez»

Todavía hay quien le llama Mauricio por la calle, pero el famoso personaje que Mariano Peña representó en 'Aída' es sólo la punta del iceberg de la prolífica carrera del actor. Quien fuese la voz del maestro Mutenroshi en Dragon Ball pasó de grabar en la historia de la televisión a aquel facha propietario de un bar a enfundarse un traje de leopardo para representar encima de un escenario a la artista transexual Bernadette en 'Priscilla'. Y si en televisión intenta lidiar con sus compañeros vascos en 'Allí abajo', el reto que le trae al Bretón no se le queda corto. Hoy (a las 19 y 22 horas), Mariano Peña 'será' Dios. Ha llegado la hora de explicar algunas cosas.

-Estará en el Teatro Bretón de Logroño apostando por acercarse a la religión desde el humor con 'Obra de Dios'. ¿Gustará a ateos y creyentes?

-De momento, esa es la respuesta que estamos teniendo y espero que en Logroño sea igual. Ya es hora de reírnos un poco, primero de nosotros mismos, y de la religión, que creo que está un poco anticuada y le tenemos un celo excesivo. En la obra, sin caer en la falta de respeto, sí se le pierde el miedo a reírnos de uno mismo y de esa historia sagrada, de ese Dios de túnica y barba blanca. Queremos que la gente vaya con la mente limpia y ganas de reírse de los típicos tópicos

-La directora es inglesa afincada en España y usted es andaluz. Con un sentido del humor tan diferente, ¿cuál de los dos vamos a ver?

-El éxito está en el mestizaje y en la obra hay de todo: partes más finas, muy británicas, y partes más ibéricas con chistes más nuestros. Además, en la adaptación hemos metido mano al texto entre Tanzim Townshed, Chema Rodríguez Calderón y yo y en el resultado que hemos conseguido entre los tres hay un buen batiburrillo.

-Dicen que la obra está inspirada en una cuenta de Twitter.

-Si te digo la verdad, lo he oído, pero no me sé la historia. Yo conocí la obra porque me llamó Townshed, a quien yo admiraba por su trayectoria, y me dijo: «Tengo un trabajo que tienes que hacer tú sí o sí». El texto me pareció brillante y yo me moría de ganas de trabajar con ella, así que dije «Eureka, el universo me sonríe» (risas). Además, siempre me han gustado los retos.

-Debe ser un gran reto 'representar' nada menos que a Dios para quien se define como « alguien muy tímido».

-Soy muy tímido. Hay grandes actores y grandes cómicos muy tímidos, en contra de lo que la gente se pueda imaginar. Personalmente, a veces pienso que me introduje en esta profesión para mostrarme al público escondido en un personaje que no soy yo o una situación que nada tiene que ver conmigo. A lo mejor me hice actor por eso, por timidez. Evidentemente, el fenómeno social que ha producido el personaje que he interpretado durante 10 años ha ayudado a quitar esa timidez.

-Habla usted de su Mauricio Colmenero en Aída. ¿Cree que un personaje capaz de marcar su carrera sólo aparece una vez en la vida?

-Cuando Mauricio apareció en mi vida, yo no era consciente del diamante en bruto que tenía en las manos. Es un personaje que me encanta, al que le debo incluso un Ondas y del que no voy a renegar. Dicho esto, a mí Bernadette en 'Priscilla' me parece un personaje maravilloso y de Don Benjumea la gente ya habla, y eso que solo tiene tres años de vida, aún es joven.

-Mauricio era facha y homófobo, con Don Benjumea toca el choque vasco-andaluz y ahora hace humor con la religión. Hay quien diría que busca la polémica.

-No, no, para nada. No es mi intención. No lo sé, a lo mejor sí que me dan estos papeles a propósito... En todo caso, yo soy antipolémico totalmente y pienso que con respeto y humor se llega a todas partes. Precisamente en esta función, de la que yo pensé que podría levantar ampollas, lo comenté con la directora y ambos coincidimos en tratarla con absoluto respeto y sin meter el dedo en la llaga.

-En su currículum lleva series, cine, teatro e incluso doblaje. ¿Qué le queda pendiente?

-Pendiente, pendiente, no te sé decir. Pero sí que vuelvo en breve a grabar una cosita para un doblaje. Me lo han propuesto para los huecos de la gira, pero no puedo decir más.

-¿Vuelve con ilusión?

-Claro que me hace ilusión. A mí me gusta tanto mi profesión que todos sus afluentes y sus variantes me vuelven loco y me divierten. Soy un afortunado porque el universo me ha regalado el poder dedicarme a lo que me gusta. Eso es una joya impagable. Evidentemente, no deja de ser un trabajo, pero me quedo con él.