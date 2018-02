«No hay nada mejor que el cante y el buen vino» Miércoles, 7 febrero 2018, 23:57

Dice 'El Pele' que ama el vino y que no existe en el mundo mejor mezcla que la del cante y el vino: «Un solera significa una seguiriya. Un vino joven es como un cante por bulerías y un amontillado, un cante por soleá. La mezcla perfecta es un buen vino con un buen cante», contaba el maestro cordobés cuando le hicieron embajador del vino de Montilla. Y también ama el Rioja: «Cuando busco profundidad me asomo al Rioja, que es una de las zonas que alumbra uno de los mejores vinos del mundo». A Manuel no le pesa la historia y eso que su mote se lo puso 'El Cordobés' en su mítica finca de Villalobillos: «Manuel, ven, que te voy a hacer una tortillita». Le llamó la cocinera de la finca en una noche de juerga. Y 'El Cordobés' le dijo: «No, déjale, si éste es un Pele». «Y con El Pele me quedé». Y avisa de una cosa: «Siempre he dicho que tocarme para cantar es muy difícil. Me han acompañado tocaores extraordinarios como Vicente Amigo, hoy me traigo a Logroño a 'Niño Seve', que tiene una musicalidad especial».