'Mediterráneo da capo' trae a Serrat de nuevo a Logroño El cantautor catalán Joan Manuel Serrat actúa hoy en Riojafórum. :: s.m. Las últimas entradas para el concierto se ponen a la venta a las11 horas en la taquilla de Riojafórum DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 19 mayo 2018, 00:39

Cada una de sus visitas son sinónimo de éxito. Joan Manuel Serrat actúa hoy en Logroño, en el auditorio de Riojafórum, a partir de las 20.30 horas, dentro de la gira 'Mediterráneo da capo'. El cantautor catalán tocó ayer en Burgos y después del concierto de hoy en la capital riojana realizará un parón de casi dos semanas, hasta volver a ofrecer un nuevo concierto el 1 de junio en Ciudad Real.

Hace meses que Promociones Musicales Iregua, organizadora del concierto, había vendido todas las localidades. De hecho, agotó las 1.200 entradas puestas a la venta en un principio en apenas unas semanas. Los precios oscilaban entre los 45 euros del anfiteatro y los 75 euros de las cuatro primeras filas. Hoy, en el horario de apertura de la taquilla del recinto, de 11 a 14 y de 17 a 20.30 horas, se pondrán a la venta las últimas entradas, «un pequeño número», según informaba ayer la organización. Y es que la expectación para ver a Serrat ha sido grande.

Hace dos años que Serrat había actuado en Logroño, precisamente en Riojafórum en junio del 2015, inmerso en la gira 'Antología dispersa'. Antes lo hizo, en el mismo auditorio, en el 2005, en el Teatro Bretón en 1998 y en las fiestas de San Mateo de 1981. Eso sí, entre medio también cabe señalar el concierto que ofreció en la vecina localidad navarra Viana el 9 de agosto del 2013, junto a la banda municipal de música, a beneficio de la residencia de ancianos Nuestra Señora de Gracia.

Ahora, con 74 años, el músico está embarcado en una gira denominada 'Mediterráneo da capo', una revisión de su primer disco, 'Mediterráneo' (1971), 47 años después de su edición. En este 'regreso al inicio', que significa en italiano el título de la gira, con 23 fechas confirmadas en España, la base del repertorio de cada actuación está compuesta por las canciones emblemáticas de aquel 'Mediterráneo': 'Lucía', 'Aquellas pequeñas cosas', 'Tío Alberto', 'Pueblo blanco', 'Barquito de papel' y, por supuesto, 'Mediterráneo'.

Serrat ha declarado que afronta este proyecto de conciertos de revisión de 'Mediterráneo' «pleno de ilusión, fuerza y salud». El espectáculo, sin invitados, en el que será protagonista su música, su trayectoria, promete ser «mutante y con sorpresas». En la presentación de la gira Serrat advirtió: «¿Por qué esperar a los 50? Me anticipo. Quién sabe si dentro de tres años no tengo aire para soplar las velas», en referencia a no haber aguardado a una cifra más redonda, en lugar de celebrar los 47 años de su primer trabajo discográfico. «Nadie me ha amenazado con meterme en un cuarto lleno ratas si no hacía la gira. Si no creyera que puedo hacerla no lo haría. No tengo ninguna gana de hacer el ridículo», declaró Serrat. Y en referencia a su propia edad, confesó estar en forma: «Es normal estar ilusionado con 74 años, cuando el tiempo corre de manera implacable ya sabemos hacia dónde. La vida te enseña cómo de finito y delicado es lo que hace 50 años parecía infinito e inquebrantable».

Tras completar los conciertos en España, 'Mediterráneo da capo' saltará el océano Atlántico y continuará en América, alargando la gira en otoño con más actuaciones en Argentina y Chile, aunque finalizará de nuevo en Barcelona en diciembre.