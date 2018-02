Médicos del Mundo reconoce 24 casos de acoso o abuso sexual en 2017 Oxfam Intermón en España recibe 1.200 peticiones de baja de socios tras el escándalo de Haití COLPISA / AFP Jueves, 15 febrero 2018, 01:01

parís. Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció ayer haber registrado 24 casos de acoso o abuso sexual en 2017 en su organización, en plena tormenta en el sector humanitario por las acusaciones de violación en el seno de Oxfam. La ONG indicó que su dirección había recibido 146 denuncias o alertas el año pasado, de las cuales 40 «fueron identificadas como casos de abuso o acoso, al término de una investigación interna». De estos 40, 24 eran de carácter sexual, explicó en un comunicado MSF, que cuenta con 40.000 empleados permanentes en el mundo. En total, 19 personas fueron despedidas, añadió la organización. En los otros cinco casos, «los empleados fueron sancionados con medidas disciplinarias o suspensiones».

Según Médicos Sin Fronteras, estos hechos no incluyen «los casos directamente gestionados por los equipos sobre el terreno y no señalados a la sede», que se encuentra en París, así que el número de casos podría ser más elevado. «Aunque las denuncias de abusos registran un aumento constante, MSF es consciente de que no se reportan todos», agregó la ONG.

MSF reveló estos datos en un momento en que el sector humanitario se halla en plena tormenta por las revelaciones sobre la ONG británica Oxfam. Varios empleados de la poderosa confederación de una veintena de ONG están acusados de violaciones en el transcurso de misiones humanitarias en Sudán del Sur, abusos sexuales en Liberia y de haber recurrido al servicio de prostitutas en Haití, así como en Chad.

Médicos Sin Fronteras es una asociación médica humanitaria internacional creada en 1971 en París por médicos y periodistas. La asociación, que garantiza su independencia financiándose casi exclusivamente con donaciones privadas, está presente en 71 países, sobre todo en Irak, Yemen, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Recibió el premio Nobel de la Paz en 1999.

Por otra parte, Oxfam Intermón en España ha recibido 1.200 peticiones de baja de socios, tras conocerse el escándalo sexual en el que participaron en 2011 algunos de sus trabajadores en Haití y otras denuncias a personas vinculadas a esta ONG, como la detención del presidente de su patronato en Guatemala por corrupción. Según explicaron a Efe fuentes de la ONG en España, la organización tiene 236.000 socios que colaboran periódicamente y donantes que hacen aportaciones no regulares.