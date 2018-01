Los mayores con hábitos saludables usan menos los servicios sanitarios EFE. Lunes, 15 enero 2018, 23:26

Las personas mayores que combinan varios hábitos saludables, como no fumar o dormir al menos siete horas, acuden menos al médico de atención primaria y al hospital, y, además, reducen a la mitad el riesgo de polifarmarcia, es decir, de consumir más de cinco medicamentos al día. Es la principal conclusión del estudio realizado por investigadores de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y publicado en 'American Journal of Preventive Medicine', tras analizar el efecto de la combinación de 5 a 6 hábitos saludables en la utilización de varios servicios sanitarios en personas mayores en España. Los hábitos saludables que estudiaron fueron nunca haber fumado, ser físicamente activo, seguir una dieta mediterránea, dormir 7-8 horas al día, estar sentado menos de 8 horas al día y no vivir solo.