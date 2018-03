Acabo de borrar la columna que había escrito. Es la tercera vez que la mando a la papelera de reciclaje; tenía ya 370 palabras pero después de leerla con ojos desconfiados he visto que estaba llena de tópicos y de vacíos, así que he apretado el botón sin la menor compasión y, al borrar el archivo, el ordenador me ha mandado ese sonido de papel arrugado, crujiente, que es a la vez una derrota y un triunfo. Punto final. A empezar de nuevo.

No es fácil ordenar los pensamientos sobre el crimen del pequeño Gabriel. No consigo teclear tres o cuatro párrafos que merezcan la pena sobre un acto tan inconcebible. Como no sé por dónde tirar he ido a la estantería y he hojeado mis libros, porque siempre alguien ya ha escrito lo que yo no sé expresar. He ido un poco distraídamente, a ver con qué me encontraba; primero he cogido 'El extranjero' y luego 'El guardián entre el centeno', que tengo subrayado casi entero. Nada. He buscado en 'Las brujas de Salem' y después en 'El corazón de las tinieblas', una edición de bolsillo con letra microscópica de Alianza Editorial que en sus páginas finales trae un cuadro cronológico sobre la vida de Conrad. Agua; ahí tampoco había nada que me pudiera servir. Al final he cogido 'Matar a un ruiseñor', y he encontrado esta frase de la señorita Maudie: «Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No devoran los frutos de los huertos, no anidan en los arcones del maíz, no hacen nada más que derramar el corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar un ruiseñor».

La maldad existe, está presente siempre aunque parezca invisible y nos engañe con sus infinitas caras como los cristalitos brillantes de una bola de discoteca. El inexplicable mal, ese pozo al que nos asomamos para ver nuestro reflejo y preguntárnoslo todo. ¿Qué podredumbre mental mueve a alguien a matar a un ruiseñor, a un pescaíto de ocho años? España entera ha sido estos días ese guardia civil que reventó de un puñetazo la luna de un coche tras encontrar el cuerpo de Gabriel. Escuchando a los padres del niño pienso que, aunque el mal sea incomprensible, la bondad humana también lo es.