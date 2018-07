Marisa Flórez: «Si volviera a empezar también sería fotoperiodista» Marisa Flórez, en el centro, recoge la insignia de oro de manos de Fernando Díaz. / Justo Rodriguez La AIG de La Rioja concede la Insignia de Oro 2018 a la fotógrafa leonesa por su relato gráfico durante la Transición LA RIOJA Logroño Lunes, 9 julio 2018, 16:00

La Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja (AiG) ha concedido hoy la Insignia de Oro 2018 a Marisa Flórez, una de las primeras mujeres que fotografió los principales momentos de la transición, que ha asegurado que «si volviera a empezar, también hubiera querido ser fotoperiodista».

Flórez, además de recibir la Insignia de Oro, ha sido nombrada socia de honor de AiG, en un acto en el Ayuntamiento de Logroño, en el que ha estado presente la alcaldesa de la capital riojana, Concepción Gamarra; el presidente de AiG, Fernando Díaz; y el periodista Jesús del Río.

La fotógrafo leonesa, una de las grandes referencias del fotoperiodismo en España, ha afirmado que «si cualquier distinción es un regalo, ésta, que me la entregan mis compañeros de profesión, es un orgullo», ya que «a lo máximo que se puede aspirar, es a que tus colegas reconozcan tu trabajo», recoge la agencia Efe en una nota.

Marisa Flórez. / Justo Rodriguez

Durante su intervención, ha reivindicado una «profesión fundamental» que, «a lo largo de los años me ha enseñado muchas cosas y cada día, me ha permitido aprender, poder estar en primera fila de numerosos lugares y conocer a muchas personas», no solo a protagonistas de las noticias, sino también a «grandes compañeros».

Premio Nacional de Periodismom en 1979

La fotógrafa, galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en 1979, ha recibido esta distinción por su papel como pionera del fotoperiodismo y así como por la excelente calidad de su trabajo, del que ella cree que «ayuda a ser cada día un poco más, tanto a nivel profesional como humano».

Por su parte, la alcaldesa de Logroño ha felicitado a Flórez por este «sencillo pero muy querido reconocimiento», por parte de AiG, a través de una insignia que manifiesta «la profesionalidad y el buen hacer».

Los reconocimientos recibidos por los propios compañeros, ha afirmado, son «los más difíciles de obtener, aunque se reciben con especial cariño y proporcionar más fuerzas para seguir trabajando».

Respecto a la «gran trayectoria» de la galardona, ha destacado la «fuerza de los grandes momentos que transmiten sus imágenes sencillas y delicadas, que parece que no dicen nada y sin embargo, lo dicen todo».

Una «buena fotografía» permite «contextualizar el momento histórico e informativo y ayuda a que los lectores «puedan fijar en su memoria, a través de la imagen, los diferentes momentos históricos», ha resaltado Gamarra

Para el presidente de AiG, Fernando Díaz, la premiada es «la mejor fotoperiodista que tiene España» ya que sus imágenes, además de retratar algunos de los momentos más importantes de la sociedad española para el periódico El País, también «ha marcado la línea de la fotografía para todos los profesionales».

Por último, el periodista Jesús del Río ha puesto en relieve la trayectoria de la galardonada que «no solo ha fotografiado la transición, sino que ha sabido retratar como nadie la España de los años 80 y 90».

También ha subrayado su labor en la edición gráfica ya que «fue la primera profesional que comenzó a editar las fotografías digitales, ya que hasta entonces, no se hacía».

Entre sus fotografías, además de las políticas, ha mencionado que también ha retratado a «grandes personajes del mundo del cine, de los toros e incluso al vestuario del Real Madrid, aunque en un principio, por ser mujer, no le permitían entrar», sin olvidar «otros momentos históricos para España, como el maldito 11M».

Para concluir, ha definido a Marisa Flórez como «una mujer orgullosa de ser fotógrafa, exigente y profesional», que durante su trabajo como fotoperiodista «ha sabido encontrar el momento oportuno para disparar y elegir la mejor fotografía para ilustrar la portada del periódico, independientemente de su autor».